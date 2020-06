(UNWEB) Terni. Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra i rappresentanti della Federazione Autoriparazione di Confartigianato Imprese Terni e il Responsabile ufficio MCTC di Terni Ing. Roberto Tarchi, unitamente al Coordinatore dei rapporti con le aziende Roberto Sirchia.



L'incontro, improntato alla estrema cordialità, è stato richiesto da Confartigianato Imprese Terni per esporre alla MCTC di Terni i problemi che le aziende del settore riscontrano tutti i giorni nei rapporti con l'Ente stesso. Oltre alle esigenze dei Meccatronici rappresentate dal Presidente Massimo Lipparoni, sono state anche evidenziate criticità di altre categorie di Imprese Artigiane (autoscuole)

L'Associazione ha anche avuto contezza sulle difficoltà quotidiane che attanagliano gli uffici della Motorizzazione di Terni, a partire dalla rilevante mancanza di personale.

Il Responsabile Ing. Roberto Tarchi ed il Funzionario Roberto Sirchia hanno chiarito il quadro della situazione relativamente agli arretrati e le azioni intraprese per smaltirli, cercando di evitare disservizi e ritardi agli artigiani del settore e garantendo il massimo della operatività degli uffici preposti.

L’Associazione ha colto l'occasione per ribadire le difficoltà che l’emergenza Covid, ed il seguente lockdown, hanno generato nell'operatività delle aziende del settore ed a cascata sui clienti automobilisti.

Si è chiesto quindi alla MCTC di Terni, nel limite delle loro disponibilità, la massima collaborazione e supporto alle imprese del settore.

Confartigianato Imprese Terni ribadisce l'impegno delle proprie Imprese associate ad effettuare riparazioni sempre a regola d'arte, conformi alle normative del Codice della Strada, tenendo sempre una particolare attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti ed alla tutela dell'ambiente.

Al termine dell’incontro i Funzionari della MCTC, nel prendere atto delle esigenze della categoria, hanno ribadito il continuo sforzo per colmare gli arretrati e rispondere celermente alle imprese ed agli utenti, consigliando di consultare il sito www.ilportaledellautomobilista.it, che ha una apposita sezione specifica con gli avvisi dell'Ufficio di Terni.