Ottimi risultati per la campagna di comunicazione, lanciata in giugno dal Comune di Orvieto, che ha visto protagonisti gli orvietani e che ha portato +20% di turisti in città nel mese di agosto.

(UNWEB) Orvieto. Oltre mezzo milione di visualizzazioni complessive per i video che hanno raccontato l'anima di Orvieto e il suo desiderio di riaprirsi al mondo dopo i mesi di lockdown, circa 10 milioni di persone raggiunte attraverso stampa, tv, siti di informazione, 3 milioni di impression su Facebook, con un boom di interazioni e condivisioni, e un incremento di quasi il 300% di impression su Instagram.

Risultato: un aumento di presenze di turisti in città, dell'8% in luglio e di ben il 20% in agosto. Un incremento ancor più importante e significativo, se si considera che è stato ottenuto nel periodo post-lockdown e rispetto a un 2019 considerato un anno record di presenze per la cittadina umbra.

Sono solo alcuni dei risultati ottenuti dalla campagna di comunicazione voluta dal Comune di Orvieto - e realizzata a tempo di record, in soli due mesi - per ripartire, raccontando in modo differente, non didascalico, una città pronta ad accogliere visitatori.

“Nei mesi pre-Covid”, sottolinea Roberta Tardani, sindaca di Orvieto, “sul fronte del turismo avevamo impostato un lavoro che è stato stravolto dall’emergenza sanitaria e in poco tempo aggiornato e ricalibrato sulle nuove esigenze del mercato. Non dimentichiamoci da dove ripartivamo dopo il lockdown e per questo i risultati delle attività portata avanti in questi ultimi mesi sono positivi per diversi aspetti.

I numeri ci dicono che milioni di persone hanno ‘visitato’ virtualmente Orvieto attraverso il potente strumento dei social network, ma la ricaduta è stata reale e si è riflessa sull’incremento dei flussi turistici in città come testimoniato dagli ingressi di luglio e agosto al pozzo di San Patrizio superiori a quelli registrati lo scorso anno. Con la prenotazione e vendita on line dei biglietti per i nostri principali monumenti, ci siamo inoltre messi al passo con i tempi offrendo un nuovo servizio che oggi consente una pianificazione in sicurezza della visita alla città. Ma il lavoro fatto è andato oltre perché la campagna, seppur in tempi brevi, è stata realizzata con il contributo degli stakeholder cittadini e ci ha restituito un approfondito lavoro di analisi su criticità e prospettive del nostro territorio dal punto di vista turistico. Un patrimonio di idee e proposte che sarà propedeutico alle prossime iniziative che metteremo in campo che puntano alla definizione di un piano di marketing territoriale e a un rebranding e posizionamento di Orvieto come destinazione, non solo turistica ma anche di vita. Un processo che l’amministrazione vuole coordinare ma che deve vedere la città e gli orvietani come protagonisti della narrazione perché, come dice il nostro video, ‘noi sappiamo perché la gente dovrebbe venire qui'”.

Il Comune umbro si è affidato a FINSA, società italiana leader nella consulenza strategica, che ha coinvolto a sua volta The Brand Italy, nata dalla divisione studi e ricerche di Elesta Art Travel, per la definizione strategica e per la realizzazione del progetto di comunicazione nei suoi vari aspetti.

Le attività di comunicazione, social media management e ufficio stampa, attivate immediatamente dopo la fine del lockdown, hanno garantito il giusto supporto alla ripartenza del turismo nella città che ha infatti registrato nei mesi di luglio e agosto una ripresa degli arrivi di visitatori in città, con percentuali di incremento molto incoraggianti (in particolare, +20% nel mese di agosto rispetto al 2019).

Nel dettaglio, alcuni risultati dell'attività sui social media:

FACEBOOK

+ 33% di follower

333 mila visualizzazioni video

2 milioni e mezzo di utenti raggiunti per 3 milioni di impression totali

37.500 al giorno in media

INSTAGRAM

+ 30% follower

+ 978% copertura (profili unici)

+ 204% di impression totali

YOUTUBE

176.000 visualizzazioni totali video, di cui:

59% da mobile

25% da TV (questo ultimo dato conferma che il pubblico ha voluto valorizzare l’alta qualità del video, visualizzandolo da grande schermo)

+112% iscritti al canale

+2.834% visualizzazioni organiche

70% tasso di visualizzazione del video (una percentuale assolutamente fuori dalla norma a dimostrazione della qualita’ del video e l’interesse dell’audience)

"I risultati della campagna hanno premiato la scelta di portare in video Orvieto e gli orvietani e ha confermato che le persone, gli 'eroi locali', sono i migliori ambasciatori di una destinazione turistica", osserva Patrizia Grandicelli, brand & digital strategist di The Brand Italy, realtà che ha definito e sviluppato il progetto di comunicazione. "Se un viaggio rappresenta un’esperienza, un'emozione e un sentimento, il video è il mezzo migliore per raccontarlo, poiché crea una connessione emotiva più immediata e permette di raggiungere più persone rispetto a qualsiasi altro mezzo. Con il video “Città viva. Esperienza autentica” abbiamo portato virtualmente a Orvieto 2 milioni e mezzo di persone in 2 mesi, confermando che il digitale, già insostituibile volano del settore prima del lockdown, assumerà sempre più un ruolo determinante nella promozione delle destinazioni turistiche e nella risposta a un mercato che chiede sempre più capacità di comunicare in modo adeguato ai tempi."

"Raggiungere il cuore delle persone attraverso le emozioni, la creatività, la strategia e la tecnologia è la via del presente e del futuro", dichiara Paola Marinone, fondatrice di BuzzMyVideos, leader nelle soluzioni tecnologiche e servizi premium di ottimizzazione di canali YouTube. "Lavoriamo da sempre con i migliori brand a livello globale su YouTube ed è un vero piacere portare risultati eccellenti in chi crede nell'innovazione in Italia. Tutto è stato possibile grazie a una costruttiva collaborazione e la lungimiranza di team di grande esperienza come The Brand Italy."

"Siamo convinti che per una città, per un territorio, puntare tutto su una narrazione onesta sia il modo più bello di raccontarsi”, commenta Shinkai, collettivo di artisti basati a Londra e specializzati in branded content, film production e design, che ha realizzato i video. “Quando di fronte alla camera ci sono i volti di coloro che Orvieto la vivono ogni giorno, il risultato non può che arrivare al cuore. Siamo entusiasti di aver lavorato con Orvieto e The Brand Italy, e di aver realizzato assieme qualcosa che rappresenti davvero lo spirito della città."