(UNWEB) Terni. La situazione di estrema difficoltà che sta mettendo in ginocchio il tessuto produttivo e commerciale locale può essere parzialmente mitigata anche grazie ad una più solida ed efficace collaborazione ed un costante dialogo fra Associazioni di categoria ed Istituzioni locali.



Le misure di sostegno alle aziende che sono state emanate a livello centrale e regionale possono avere una reale efficacia solo se indirizzate a soddisfare le reali esigenze delle imprese, in particolar modo in un momento storico in cui l’inefficacia della politica può generare danni irreparabili ad un sistema produttivo mai così fragile.

Per tale motivo Confartigianato Imprese - Umbria plaude alla sensibilità e senso di collaborazione mostrato dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e da Sviluppumbria nel raccogliere le indicazioni che l’Associazione ha loro trasmesso volte a rendere accessibile ad una platea più vasta di piccole imprese il bando per la partecipazione alle fiere internazionali di recente pubblicato.

“Tale pronta risposta delle massime Istituzioni regionali ad una legittima istanza proveniente dal tessuto imprenditoriale”, sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese Umbria Mauro Franceschini, “al di là del singolo episodio testimonia la volontà di comprendere appieno le esigenze delle nostre imprese, ed è coerente con la sempre fattiva collaborazione che gli Uffici dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e di Sviluppumbria hanno con la nostra Associazione. E’ importante che tale ambito collaborativo possa essere ulteriormente rafforzato, al fine di concertare strumenti sempre più efficaci nel fronteggiare la perdurante e crescente situazione di crisi”.