Riceviamo e pubblichiamo

(UNWEB) Gubbio, “Nel corso dell’incontro di questa mattina tra noi, principali aziende del settore logistico, e l’Amministrazione Comunale, abbiamo avuto l’occasione di confrontarci unitariamente per la prima volta relativamente alla problematica della chiusura per lavori della variante SS219, peraltro già iniziata parzialmente.



Le aziende, concordemente, hanno indicato al Sindaco di Gubbio la necessità assoluta di rappresentare ad Anas la problematica complessiva, con il fine di giungere almeno alla possibilità di chiusure per tre distinti lotti tra svincoli, così da avere almeno una limitazione parziale dei disagi. Sarebbe inoltre importante ottenere l’impegno di cantieri efficienti con orari H24, 7 giorni su 7.

Ovviamente dovranno essere svolte tutte le analisi preventive, come quelle geologiche, in virtù dei problemi già riscontrati nei lavori delle tratte precedenti.

Confidando nel successo dell’azione così come suggerita al Sindaco, le scriventi società rimangono a completa disposizione della Amministrazione Comunale per qualsiasi necessità che possa ridurre al minimo i disagi ai cittadini.”