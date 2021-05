(UNWEB) – Perugia, - "Io amo il mare dell'Umbria": è il nuovo concept curioso, impattante, memorabile, semplice ed esaustivo ideato dall'Agenzia Armando Testa a cui è stata affidata l'ideazione del nuovo progetto integrato di comunicazione a sostegno della ripartenza turistica dell'Umbria. La campagna, su Tv, stampa, radio, digital e social, che veicola un messaggio forte, capace di attrarre nuovi visitatori, è on air da oggi, domenica 16 maggio.

"L'Umbria è da tempo denominata cuore verde d'Italia – spiegano dalla Armando testa. Questo cuore verde pulsante e vivo è l'unica regione del centro Italia a non essere toccata dal mare. O almeno questo è quello che ci dice la geografia. Ma cosa ci dicono invece le nostre sensazioni quando ci troviamo immersi in questa splendida regione? Siamo poi proprio così sicuri che le manchi il mare? La nuova campagna di comunicazione per la regione Umbria intende smentire questa certezza geografica: io amo il mare dell'Umbria. Se infatti è vero – proseguono dall'Agenzia - che all'Umbria manca il mare così come è comunemente inteso, è vero anche che questa regione possiede altri mari, egualmente estesi, profondi e suggestivi: un mare di esperienze, di storie, di cammini, di sfumature, di sapori, di musica e suoni... La campagna chiude con un tono di voce ironico per smentire una volta per tutte la certezza geografica: All'Umbria manca solo il mare. O forse no!"

"Grazie alla collaborazione con la Agenzia Armando Testa – ha detto l'assessore regionale al turismo Paola Agabiti - abbiamo la possibilità di mettere in evidenza la straordinaria unicità dell'offerta turistica umbra rivolgendoci a target diversificati. Anche quest'anno la Regione ha programmato una campagna di promozione e comunicazione turistica che si declina in una pluralità di canali ed in un media mix molto articolato, con l'obiettivo di sostenere e affiancare gli sforzi che le strutture e gli operatori del settore stanno affrontando per poter garantire a turisti e visitatori una esperienza unica nella più totale sicurezza. Penso che ci stiamo lasciando alle spalle un periodo certamente difficile e sicuramente inedito. Ora è il tempo – ha sottolineato l'assessore - di conquistare una nuova visibilità per l'Umbria. Nei tre spot televisivi e nelle declinazioni per la carta stampata e gli altri media l'idea della Armando testa ci spinge infatti alla scoperta di un mare di emozioni, sensazioni e sfumature e cioè ci spinge ad amare 'il mare' di opportunità che l'Umbria può offrire".

"Finalmente si riparte! Non vedevamo l'ora di contribuire al rilancio del nostro Paese. E farlo partendo dal suo cuore, dall'Umbria, è meraviglioso. Quanto l'Umbria stessa" - dichiara Nicola Belli, consigliere delegato di Armando Testa.