Gli anziani, una risorsa per tutta la società: serve favorirne un ruolo proattivo!

(UNWEB) "Senior, Welfare e Salute", questo il titolo del Webinar organizzato da Coldiretti e Federpensionati Umbria, nell'ambito del ciclo di incontri on line con gli esperti. Un appuntamento - spiega Coldiretti - che ha approfondito varie tematiche legate alla categoria degli anziani: salute, cibo e benessere; i servizi di assistenza domiciliare e delle case di riposo; sicurezza degli anziani, soprattutto nelle zone rurali; tecnologia per il miglioramento della qualità della vita dei senior.

Nel suo saluto Roberto Berioli, Presidente regionale Federpensionati Coldiretti, ha ricordato proprio come il mondo degli anziani sia passato alla ribalta nell'ultimo anno come la categoria maggiormente colpita dalla pandemia e che occorre tutelare. Spazio poi agli interventi del Prof. Marcello Maggio Direttore clinica di Geratria, Università di Parma, di Danilo Elia, Segretario nazionale Federpensionati Coldiretti e di Diego Scucchi, Responsabile Epaca Perugia.

Con il Prof. Maggio si è parlato, tra l'altro, di salute e covid, un tema, il primo, che deve andar oltre l'emergenza pandemica, con un'alimentazione equilibrata alla base di una vita in salute. Il covid ha disunito le generazioni - ha ricordato Maggio - ci ha isolato, ha colpito i soggetti più deboli, ma l'anziano non può essere dimenticato, è una risorsa per il nostro Paese. L'aspetto nutrizionale è importante, al pari dell'attività fisica; occorre riprodurre il mondo domiciliare anche negli ospedali, ma pure far si che a casa l'anziano non si senta solo. Serve promuovere una figura dell'anziano diversa, proattiva - ha concluso il Professore.

Con Danilo Elia, una riflessione sul valore degli anziani come risorsa nella nostra società e su quello della solidarietà, con la pandemia che ha messo in luce anche le difficoltà del nostro sistema sanitario, da potenziare pure in riferimento alle zone rurali. Come Coldiretti - ha sottolineato - stiamo cercando di mantenere uniti tutti i nostri pensionati, in un Paese caratterizzato da un lato da un alto numero di anziani e dall'altro da una bassa natalità. Con Scucchi infine, focus sulla tecnologia al servizio degli anziani, da rimettere al centro dei territori grazie alla loro disponibilità ad iniziative utili al prossimo.

Al Webinar, l'intervento conclusivo affidato al Presidente Coldiretti Umbria Albano Agabiti. Il valore dell'associazione pensionati all'interno di Coldiretti è rilevante - ha precisato. Abbiamo sempre coniugato la tutela dell'attività imprenditoriale agricola, con la vicinanza ai giovani impegnati nel nostro settore, ma anche a coloro che lasciano il lavoro. Gli anziani rappresentano una risorsa per tutta la società, che trasferisce consigli e "sapere", a quanti sono alla guida delle nostre imprese. Questa pandemia, fra i pochi lati non drammatici - ha concluso Agabiti - ci ha portato a "rivalutare" l'importanza della famiglia, ma anche del cibo e della tutela dell'ambiente.