(UNWEB) Soddisfazione viene espressa da Coldiretti Umbria, per la decisione del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Umbria, che ha determinato che occorrerà la "VIA" (Valutazione d'Impatto Ambientale), per autorizzare l'uso di CSS (Combustibile Solido Secondario), in due impianti di Gubbio.

Una direzione auspicata - sottolinea Coldiretti - utile a consentire una valutazione più approfondita sulle conseguenze derivanti dall'uso di CSS, su persone ed ambiente.

Pur consci di trovarsi di fronte ad un legittimo diritto d'impresa infatti - prosegue Coldiretti - è necessario in via prioritaria, escludere potenziali rischi per comunità e territorio interessati, che tra l'altro si caratterizza anche per produzioni agricole di pregio e biologiche.

La preoccupazione su questa situazione - ricorda Coldiretti - era emersa nei mesi scorsi proprio dalla voce di diversi agricoltori locali, che, al momento, con questa determina, sembra aver trovato un primo positivo riscontro.

L'auspicio per il prossimo futuro - conclude Coldiretti - resta quello di un ampio percorso partecipativo che tenga conto delle varie esigenze in campo, coniugando lo sviluppo del territorio con la sua tutela.