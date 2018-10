(UMWEB) Perugia. E’ stata inaugurata questa mattina la nuova mostra allestita negli spazi museali del Post sul tema: “A spasso con le dita – Percorsi sensoriali tra Arte e Scienza”.



L’esposizione, a cura di Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi e Enel Cuore Onlus, rientra nell’ambito del progetto “Post sensory friendly – accessibilita’ e multisensorialita’ al museo” sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ed è patrocinata dal Comune di Perugia, I.ri.fo.r. Umbria, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione territoriale di Perugia e Istituto Serafico di Assisi.

Aprendo l’incontro di oggi, Anna Rebella, Direttore Fondazione POST, ha sottolineato che il Post non propone solo una mostra, ma una sorta di “museo nel museo” e favorisce la diffusione di un “atteggiamento” che ha permesso, nel tempo, di realizzare una sorta di “sogno tattile”.

La direttrice ha confermato che la mostra rientra nell’ambito di un progetto più ampio del Post che ricomprende, oltre all’esposizione, anche la formazione, la redazione di un libro tattile e la creazione all’interno del centro di un’aula polisensoriale.

Il progetto “Post sensory friendly – accessibilita’ e multisensorialita’ al museo” nasce dal desiderio di voler offrire alla collettività la possibilità di prendere parte al processo scientifico e all’offerta culturale in generale, reinterpretando le esigenze di diversi pubblici e adeguandone di conseguenza il linguaggio per rendere fruibile a tutti l’esperienza di visita.

Da questa riflessione nasce quindi l’esigenza di rendere il Post un Museo accessibile anche a persone che presentino deficit visivi e altre disabilità, aprendo possibilità di esperienze personalizzate in cui la scienza possa dialogare con ogni specificità.

In quest’ottica rientra il desiderio di ospitare, come prima tappa del più ampio progetto, la mostra di opere tattili inaugurata questa mattina.

Tra i finanziatori del progetto vi è la Fondazione Cassa di Risparmio, rappresentata questa mattina dal segretario generale Fabio Stazi, il quale ha sottolineato che il compito principale della Fondazione è proprio di occuparsi dei temi del sociale, favorendone lo sviluppo. Per questo, nel caso di specie, si è deciso di sostenere convintamente il progetto del Post, anche perché rappresenta un investimento sui giovani.

Alla presentazione odierna per l’Amministrazione comunale ha partecipato l’assessore Dramane Waguè. Nel ricordare che il Post rappresenta un’istituzione su cui l’Amministrazione crede ed ha investito molto, l’assessore ha precisato che il Comune di Perugia sta lavorando alacremente, di concerto con le Istituzioni scolastiche, per rendere i plessi non solamente accoglienti e sicuri, ma anche accessibili a tutti.

Questo perché il tema dell’accessibilità rappresenta una delle priorità di mandato della giunta che fin dall’inizio della legislatura ha inteso lavorare su questo versante per dare risposte reali all’utenza, nonché con l’obiettivo di creare una cultura dell’aggregazione e dell’inclusione tramite un’attenta formazione.

“Perché dobbiamo far passare il messaggio che ognuno di noi è unico e speciale, ma nel contempo, nelle sue peculiarità, deve sentirsi uguale a tutti gli altri”.

Wagué ha quindi ringraziato il Post per l’attività che sta portando avanti e, nello specifico, per il progetto al cui interno si inserisce la mostra: “questa iniziativa è la conferma che lavorando insieme e facendo rete possiamo ottenere grandi risultati nell’interesse dei nostri ragazzi”.

A SPASSO CON LE DITA è un progetto nazionale nato nel 2010 proprio con il fine di promuovere la cultura dell’accessibilità museale e sostenere l’editoria tattile illustrata per l’infanzia su tutto il territorio nazionale. Tra il 2010 e il 2014, ha portato infatti alla produzione e la distribuzione gratuita di oltre 5000 libri tattili a biblioteche pubbliche, ospedali pediatrici e istituzioni culturali. Un’operazione editoriale complessa, unica al mondo, la quale ha prospettato un nuovo modo di pensare le pubblicazioni per la prima l’infanzia.

È sull’onda di questo successo e dell’interesse suscitato nei comuni lettori e all’interno di realtà associative e culturali, che nel 2013 la collaborazione tra la Federazione e Enel Cuore si consolida, cercando di imprimere una spinta decisiva al progetto A SPASSO CON LE DITA attraverso la realizzazione dell’evento itinerante “Le Parole della Solidarietà” che ha portato A spasso con le dita nelle principali città italiane, ospite di importanti biblioteche e musei.

La mostra da oggi approda a Perugia nei suggestivi spazi espositivi del Post, e sarà aperta al pubblico fino al 18 novembre 2018, dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30 e la mattina per le scuole.

L’esposizione propone un percorso artistico attraverso 16 opere tattili, realizzate da importanti artisti illustratori lette in chiave tattile – sensoriale; parte integrante sarà anche una selezione di 50 pubblicazioni tattili per l’infanzia provenienti da tutto il mondo per far percepire la lettura come esperienza multisensoriale: si può leggere con gli occhi ma è possibile farlo anche attraverso il tatto.

A Perugia, i visitatori potranno così apprezzare i lavori di: Gek Tessaro, Francesca Pirrone, Michele Fabbricatore, Giacomo Tringali, Arianna Papini, Michela Grasselli, Giuseppe Vitale, Chiara Carrer, Lorenzo Terranera, Sonia Marialuce Possentini, Elisa Lodolo, Fanny Pageaud, Gabriela Rodriguez Cometta, Mauro L. Evangelista, Daniela Piga, Michela Tonelli e Antonella Veracchi.

La mostra è un’occasione per rendere finalmente funzionale a tutti lo spazio museale, garantendo un diritto universale alla lettura e alla cultura in generale a persone e bambini non vedenti con un messaggio importante di integrazione culturale.

L’esposizione sarà inoltre reinterpretata in chiave scientifica, arricchita da un’ampia offerta di laboratori didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, officine artistico-scientifiche per il pubblico di bambini, workshop di progettazione e realizzazione libri tattili e multisensoriali per educatori, genitori e insegnanti, aperitivi ed eventi per il pubblico adulto.

Il Museo diventerà così uno spazio dinamico di integrazione, accessibile a tutti, per permettere esperienze sensoriali straordinarie in grado di farci avvicinare a chi nella quotidianità è costretto ad affidarsi unicamente ai sensi del tatto, del gusto, dell’olfatto e dell’udito. Un’occasione unica per scoprire un modo di “vedere” diverso che può essere compreso solo sperimentandolo direttamente.

Eventi collaterali adulti

Sabato 6 ottobre, dalle 9.00 alle 12.30

Workshop per insegnanti, educatori e genitori

Scuola media Ugo Foscolo – Via Pinturicchio 64, Perugia

LIBRI TATTILI TRA ESTETICA E FUNZIONE

A cura di Paola Terranova - Istituto Regionale Garibaldi per i Ciechi di Reggio Emilia, Pietro Vecchiarelli e Andrea Delluomo - Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus

Per chi nascono e a chi servono i libri tattili? Cosa li rende speciali? Un percorso teorico tra esperienza editoriale, utilizzo educativo di libri tattili e rilegatura. Partendo dall’analisi di alcuni prototipi, verrà analizzato il potenziale comunicativo ed espressivo del libro come oggetto al di là del suo contenuto. I partecipanti avranno modo di realizzare un proprio contenitore di suggestioni tattili.

Workshop gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0755736501

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione da I.ri.fo.r.

Venerdì 12 ottobre e venerdì 16 ottobre, ore 19.00

Museo della Scienza POST – Via del Melo 34, Perugia

APERITIVO AL BUIO

A cura di Post, in collaborazione con Unione italiana ipovedenti e Mercatokm70.zero

Avvolto nel buio il pubblico verrà accompagnato attraverso un’esperienza sensoriale che permetterà di andare oltre la vista, grazie alla sollecitazione degli altri sensi per vivere un’esperienza collettiva straordinaria.

I partecipanti verranno accolti alle ore 19.00 nei locali del Post rigorosamente oscurati e l’aperitivo sarà servito da personale non vedente. Tatto, gusto, udito e olfatto saranno ravvivati in un momento di convivialità che offrirà la possibilità di conoscere noi stessi attraverso la sperimentazione dei nostri limiti, scoprire e riscoprire l’interazione con gli altri e l’ambiente circostante con una nuova modalità che scardina il paradigma secondo il quale tutto passa attraverso la vista. A seguire visita guidata alla mostra A spasso con le dita.

Prenotazione obbligatoria entro il mercoledì precedente all’evento.

Costo: 10 € a persona (ingresso consentito dai 16 anni in su).

Giovedì 18 ottobre, ore 21.00

Museo della Scienza POST – Via del Melo 34, Perugia

AD OCCHI CHIUSI TI VEDO

Laboratorio esperienziale di TANGO ARGENTINO

A cura di Emanuela Filippelli e Giancarlo Pastonchi - Alchimia Tango

Abbandonare un senso per sperimentare un livello percettivo differente fatto di tatto, odori, suoni, intuito. Un ascolto selettivo che naturalmente si concentrerà su dettagli: la musica, il battito del cuore, lo strusciare dei passi, il respiro. Ci renderà più attenti a noi stessi nel presente permettendoci di “vedere” l'altro in tutta la sua pienezza sperimentando i passi del tango argentino ad occhi chiusi. Lezione aperta a tutti, anche a principianti.

Prenotazione obbligatoria al numero 0755736501 entro mercoledì 17 ottobre

Costo: 10 € a persona comprensivi di dolci tentazioni da assaporare in compagnia (gratuito per i possessori di card)

Eventi collaterali bambini da 3 a 11 anni

Domenica 7 ottobre

ALBERI

a cura di Paola Terranova, Ist. Reg. “G. Garibaldi” per i Ciechi

di Reggio Emilia; ispirato al libro tattile "Saremo alberi" di Mauro L. Evangelista§

(ed. ARTEBAMBINI)

Dopo aver guardato e letto insieme il libro, lasciamoci guidare dell'autore e diamo vita alla pagina laboratorio su cui far crescere il nostro albero da far vedere e... toccare.

Costo: € 5 - durata: dalle 16.00 alle 17.00, a seguire visita guidata alla mostra

Domenica 14 ottobre

COPIARE CON LE MANI

Impara a vedere con le mani e lasciati guidare dal tatto per realizzare un'originale scultura "a occhi chiusi". La scoperta di particolari che sfuggono alla vista, ma non alle mani, sarà la sfida divertente da superare.

Costo: € 5 - durata: dalle 17.00 alle 18.00, a seguire visita guidata alla mostra

Domenica 21 ottobre

OGGETTI IMMAGINARI

Giochiamo a riconoscere e interpretare oggetti misteriosi grazie alla sola esplorazione tattile, per ampliare i confini della nostra percezione visiva.

Costo: € 5 - durata: dalle 17.00 alle 18.00, a seguire visita guidata alla mostra

Domenica 28 ottobre

Laboratorio a sorpresa aspettando HALLOWEEN

Un pomeriggio misterioso per preparaci alla notte più mostruosa dell'anno...

Per info e dettagli su programma completo: www.perugiapost.it

Mercoledì 31 ottobre

MEZZANOTTE DI HALLOWEEN AL BUIO

Una notte stregata in compagnia di mostri pelosi, streghe rugose e viscidi miscugli tutti da... TOCCARE.

Costo € 20 (cena + laboratorio + intrattenimento) - Durata: 20:00 - 24:00, a seguire visita guidata alla mostra. Attività per bambini da 6 a 11 anni