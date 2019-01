(UMWEB) Umbertide. “Scoprendo l’Umbria” è il progetto della Regione Umbria, nato all'indomani del terremoto del 2016, che promuove e valorizza il patrimonio culturale umbro attraverso i tantissimi musei che insieme, come le tessere di un mosaico, danno vita ad una forte identità. Dopo il grande successo della mostra del 2017 sui tesori della Valnerina, il concept della nuova stagione è “LUCE”, una mostra di foto di grande formato con suggestive immagini dai musei e luoghi culturali meno conosciuti della regione.



Per diffondere la bellezza dei beni museali in maniera più efficace e partecipativa, “Scoprendo l’Umbria” ha promosso degli eventi in collaborazione con la community degli Igers Italia, appassionati di fotografia che condividono i loro scatti creativi sui profili del social media Instagram. Insieme agli Igers dell’Umbria, saranno coinvolti nell’iniziativa anche influencer delle regioni Lazio, Toscana e Marche.Il primo evento Instameet firmato “Scoprendo l'Umbria” si terrà sabato 26 gennaio 2019 e vedrà protagonisti i musei di due diverse località umbre: il Complesso museale di San Francesco sarà oggetto di visita a Montone, mentre ad Umbertide gli instagramer ammireranno la bellissima pala del Signorelli al Museo di Santa Croce. L'Instameet vuole essere una occasione in più per far riscoprire a tutti la voglia di visitare queste due vere perle del patrimonio museale umbro.