Perugia Flower Show, mostra mercato di piante rare ed inconsuete, anche quest’anno torna con il suo appuntamento autunnale il 21 e 22 Settembre nella splendida cornice dei Giardini del Frontone, in Borgo XX Giungo a Perugia.



(UNWEB) Perugia. Diventato ormai un appuntamento florovivaistico irrinunciabile, la mostra mercato permetterà ai visitatori più esperti e ai nuovi appassionati di scoprire in anteprima nazionale le novità del settore e di incontrare i migliori collezionisti e produttori di rarità botaniche. L’edizione di settembre con i suoi caldi colori autunnali sarà interamente dedicata alle varietà più affascinanti che raggiungono il loro massimo splendore nel periodo che va da settembre a gennaio per permettere a chiunque di avere un giardino o semplicemente un balcone fiorito tutto l'anno, non solo in primavera.

All'interno del giardino i visitatori avranno l'opportunità di incontrare 60 espositori tra i migliori del panorama florovivaistico nazionale con le loro collezioni incantevoli: arbusti insoliti, alberi da frutto di ogni varietà da quelli del benessere fino a quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali che proprio in questo periodo dell'anno colpiscono per i meravigliosi colori che regalano. Non mancheranno per gli amanti delle acidofile le migliori varietà di camelie, alcune già pronte per la loro fioritura autunnale-invernale, collezioni di aceri giapponesi e tantissime varietà incosuete di Hydrangea.

Da non dimenticare naturalmente le piante da frutto in collezione nel pieno della loro bellezza, le rose antiche e moderne, orchidee, tillandsie e piante acquatiche. Sarà possibile ammirare e acquistare piante aromatiche introvabili nel quotidiano: oltre 250 varietà diverse di basilici, timi, mente, origani, erbe spontanee, salvie fino a quelle ornamentali, orticole insolite e zucche ma anche coloratissime collezioni di peperoncini provenienti da tutto il mondo: da quello che ha vinto il Guinness dei primati per la sua piccantezza a quelli più utili per la cucina. Protagoniste indiscusse saranno le piante perenni a fioritura autunnale, splendide per i loro colori e molto utilizzate dai pollici verdi più esperti per il movimento che donano sia al giardino che semplicemente al terrazzo: collezioni di Aster (anche noti con il nome di settembrini), di Anemoni giapponesi, di Lobelie e di Hibiscus solo per citarne alcuni.

Ma non è finita qui, a fare da contorno a tutte queste rarità botaniche ci sarà una sezione dedicata all'artigianato di alta qualità, alle attrezzature da giardinaggio professionali, arredamento da esterno e da interno, tessuti da giardino, ma anche eccellenze enogastronomiche e prodotti per il benessere.

Come per l'edizione primaverile, Perugia Flower Show “Winter Edition” offrirà anche tutta una serie di eventi collaterali gratuiti tenuti dagli stessi espositori come seminari e corsi di giardinaggio, divertenti attività didattiche per bambini a cui è stata dedicata un'intera area dove potersi dilettare con i giochi più antichi, insieme a laboratori scientifici e culturali, che negli anni sono diventati il punto di forza e il marchio distintivo della manifestazione. Saranno tutti gratuiti, previa iscrizione online nel format dedicato del sito www.perugiaflowershow.com.

Perugia Flower Show, regalerà ai visitatori anche un evento spettacolare che costringerà a stare a naso all'insù tutto il pubblico presente, sia quello dei più piccini sia quello degli adulti: un lancio spettacolare di farfalle! Questo spettacolo della natura oltre ad essere un momento estremamente emozionante avrà in sé anche il nobile fine di ripopolare l'ambiente con questi insetti impollinatori che svolgono una funzione preziosissima nella riproduzione di molte specie vegetali e per l’equilibrio dell’ecosistema.

Un'edizione da non perdere quindi, ricca di divertenti novità per approfondire le proprie conoscenze sul giardinaggio di qualità a portata di tutti i pollici, sia per quelli verdi sia per quelli che lo vogliono diventare, trascorrendo un fine settimana total green!

MAGGIORI INFO E ISCRIZIONE CORSI SU: www.perugiaflowershow.com

IL PROGRAMMA DI PERUGIA FLOWER SHOW WINTER 2019

SABATO 21 SETTEMBRE 2019

Ore 11.00

“GLI OLI ESSENZIALI DELLE ERBE RICOLA”

Un viaggio tra le tredici erbe che compongono i prodotti Ricola, per poi parlare degli oli essenziali che si possono ricavare da esse.

Presso: Stand Ricola – A cura di: Oasi verde

Incontro tematico

Ore 11.30

“FIORI DI BACH, LA SEMPLICITÀ DEL DIVINO”

Un'esperta Naturopata ci dimostrerà come nella semplicità della natura, si possono trovare strumenti di guarigione.

Presso: Stand Naturopatia e benessere – A cura di: Samaya Elena Trezza

Incontro tematico

Ore 12.00

“ZAFFERANO CHE PASSIONE!”

Come si impianta il bulbo? Come si coltiva? Come si producono gli stimmi? E come si usa in cucina? Una lezione pratica e divertente con veri esperti del settore.

Presso: Stand Baldo&Riccia – A cura di: Eleonora Fabbroni e Claudio Baldelli

Incontro tematico

Ore 15.00

“RICICLIAMO CON L’ARTE DELL’INTRECCIO”

Perchè buttare, quando si può reciclare, intrecciare e CREARE? Stimoliamo i bambini a creare con elementi di riciclo.

Presso: Stand L'arte dell'intreccio – A cura di: Andreina e David

Corso per bambini

Ore 15.30

“DIMOSTRAZIONE PRATICA DI LAVORAZIONE BONSAI”

Laboratorio su come modellare, curare, e potare un bonsai.

Presso: Stand Pepeleu Bonsai – A cura di: Giuseppe Tarsia

Giardinaggio specialistico

Ore 16.00

“PICCOLI ESPERIMENTI DI TESSITURA”

Impariamo insieme a tessere, grazie ad un’esperta del settore, e all’utilizzo di veri telai.

Presso: Stand Il Telaio di Concetta Mennella – A cura di: Concetta Mennella

Incontro tematico

Ore 16.00

“AURA-SOMA, I COLORI DELLA VITA”

Insieme ad un'esperta, scopriremo la disciplina che applicata al corpo e ai campi delle energie sottili, rivitalizza e bilancia a tutti i livelli della persona.

Presso: Stand Naturopatia e benessere– A cura di: Samaya Elena Trezza

Incontro tematico

Ore 16.30

“SCACCIAGUAI, L'ARTE DELL'INTRECCIO”

Avvicinamento all’arte dell’intreccio tramite la produzione di un lavoretto personalizzato, per stimolare la manualità, l’intelletto e avvicinare i bambini alla natura.

Presso: Stand L’arte dell’intreccio – A cura di: Andreina e David

Corso per bambini

Ore 16.30

“GARA DI PICCANTEZZA”

La partecipazione è libera e gratuita, la gara consiste in una prova di resistenza alla piccantezza: si articola in diversi assaggi di alcune varietà di peperoncino piccante in ordine di piccantezza crescente. Il primo classificato vincerà una pianta fra le varietà più rare di peperoncino!

Presso: Stand Vivaio Mennini – A cura di: Alessandro Mennini

Gara di degustazione

Ore 17.00

“PREPARIAMO LE ROSE ALL'INVERNO”

Grazie ai consigli degli esperti, sapremo come riuscire a mantenere le nostre rose durante le stagioni più fredde.

Presso: Stand La Rosa del Borghetto – A cura di: Michele

Giardinaggio specialistico

Ore 17.30

“VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA VISCIOLA”

Benefici e degustazione di prodotti a base di questa ciliegia selvatica, comunemente chiamata visciola.

Presso: Stand Le cantine del Cardinale - A cura di: Le cantine del Cardinale

Incontro tematico

Ore 18.00

“SEGRETI DEGLI AGRUMI: ZAGARE ED ESPERIDI”

Pillole sulle tecniche di potatura ed innesto, essenziali per coltivare agrumi sani e rigogliosi

Presso: Stand Vivaio Sonnoli - A cura di: Silvano Sonnoli

Giardinaggio specialistico

Ore 18:30/19:30 presso Lo Spazio Eventi Heracomm – Anfiteatro

“ APERITIVO E MUSICA ”

Un momento conviviale dedicato a tutti gli appassionati, musica, vino e qualche prelibatezza gratuiro per tutti i visitatori.

A cura di: Cantine Lungarotti – Banda degli Unisoni – Il Bistrot.

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

Ore 11.00

“ERBE OFFICINALI: IMPORTANZA, RICCHEZZA E SAPORE”

Alla scoperta dei numerosi usi possibili: dalla cucina alle proprietà officinali delle 13 erbe Ricola.

Presso: Stand Ricola – A cura di: Oasi verde

Incontro tematico

Ore 11.00

“RICICLIAMO CON L’ARTE DELL’INTRECCIO”

Perchè buttare, quando si può reciclare, intrecciare e CREARE? Stimoliamo i bambini a creare con elementi di riciclo.

Presso: Stand L'arte dell'intreccio – A cura di: Andreina e David

Corso per bambini

Ore 11.30

“I KOKEDAMA”

Dalla sfera alla pianta, si può assistere alla realizzazione di questi particolarissimi “bonsai volanti”.

A cura di: Mousse – Curiosità vegetali Presso: Stand Mousse – Curiosità vegetali

Giardinaggio specialistico

Ore 12.00

“PICCOLI ESPERIMENTI DI TESSITURA”

Impariamo insieme a tessere, grazie ad un’esperta del settore, e all’utilizzo di veri telai.

Presso: Stand Stand Il Telaio di Concetta Mennella – A cura di: Concetta Mennella

Incontro tematico

Ore 12.00

“AURA-SOMA, I COLORI DELLA VITA”

Insieme ad un'esperta, scopriremo la disciplina che applicata al corpo e ai campi delle energie sottili, rivitalizza e bilancia a tutti i livelli della persona.

Presso: Stand Naturopatia e benessere– A cura di: Samaya Elena Trezza

Incontro tematico

Ore 15.00

“COME CREARE UN MICROCOSMO ACQUATICO”

Una lezione su come creare un microcosmo con le piante acquatiche in una ciotola: un allestimento ad effetto e...in equilibrio!

Presso: Stand Water Nursery – A cura di: Water Nursery

Giardinaggio specialistico

Ore 15.30

“SCACCIAGUAI, L'ARTE DELL'INTRECCIO”

Avvicinamento all’arte dell’intreccio tramite la produzione di un lavoretto personalizzato, per stimolare la manualità, l’intelletto e avvicinare i bambini alla natura.

Presso: Stand L’arte dell’intreccio – A cura di: Andreina e David

Corso per bambini

Ore 16.00

“LANCIO DI FARFALLE”

Centinaia di farfalle saranno liberate nell’ambiente con un effetto spettacolare. L’evento è finalizzato a ripopolare la natura con questi insetti impollinatori che svolgono una funzione preziosissima nella riproduzione di molte specie vegetali e per l’equilibrio dell’ecosistema.

Presso: Spazio Gruppo Hera – A cura di: Gruppo Hera e Gianumberto Accinelli

Evento spettacolare

Ore 17.00

“ZAFFERANO CHE PASSIONE!”

Come si impianta il bulbo? Come si coltiva? Come si producono gli stimmi? E come si usa in cucina? Una lezione pratica e divertente con veri esperti del settore.

Presso: Stand Baldo&Riccia – A cura di: Eleonora Fabbroni e Claudio Baldelli

Incontro tematico

Ore 17.00

“OLIO DI NEEM: USI E PROPRIETÀ”

Guida alla conoscenza di questo particolare rimedio naturale per la cura di persone, animali e piante. Un corso per svelarne tutti i misteri.

Presso: Stand No pest – A cura di: No Pest

Incontro tematico

Ore 17.30

“FIORI DI BACH, LA SEMPLICITÀ DEL DIVINO”

Un'esperta Naturopata ci dimostrerà come nella semplicità della natura, si possono trovare strumenti di guarigione.

Presso: Stand Naturopatia e benessere – A cura di: Samaya Elena Trezza

Incontro tematico

Ore 17.30

“TUTTI I COLORI DEL MIELE”

Una piccola lezione sulle sfumature del miele, assaggiandone le diversità.

Presso: Stand Melarium – A cura di: Eleonora Noce

Incontro tematico

Ore 18.00

“VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA VISCIOLA”

Benefici e degustazione di prodotti a base di questa ciliegia selvatica, comunemente chiamata visciola.

Presso: Stand Le cantine del Cardinale - A cura di: Le cantine del Cardinale

Incontro tematico