(UNWEB) Terni. Dal 27 al 29 Settembre a Terni, sarà organizzata la TERNI DIGITAL WEEK evento che nasce per sensibilizzare il territorio umbro e in particolare la città di Terni ai temi del digitale.





La manifestazione unica nel suo genere per i panel in programma, avrà inizio Venerdì 27 Settembre con due Incontri ‘open’ uno presso il Centro di Formazione dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni dove si parlerà di comunicazione digitale in ambito sanitario e l’altro presso la Camera di Commercio che riguarderà il marketing digitale nel mercato immobiliare.



L’evento proseguirà nelle giornate di Sabato 28 Settembre, sempre alla Camera di Commercio per un’incontro con Startup innovative a livello nazionale e professionisti nel campo della Cybersicurezza e Privacy, la manifestazione si concluderà poi all’ ISTESS, Domenica 29 Settembre dove si parlerà di comunicazione politica e cultura digitale 4.0.



Lo staff organizzativo, ha realizzato inoltre, una Digital School con docenze d’eccellenza presso l’ ECoworkingTerni sito in Strada di Collescipoli, 57 per l’approfondimento di alcune tematiche specifiche che spaziano dal marketing alla comunicazione digitale.

Sono diversi gli istituti scolastici che hanno aderito manifestando la loro partecipazione agli incontri ‘open’, in particolare si è contraddistinto l’ Istituto Tecnico Tecnologico "Allievi-Sangallo" che ha dato inoltre la possibilità ad alcuni dei suoi studenti meritevoli di partecipare anche alla Digital School organizzata all’interno dell’evento.



Tra gli speaker saranno presenti:

Amilcare Parisi, Roberto Cirocchi, Alessandro Cirocchi,Sara Gioia, Marsilio Francucci,Domenico Di Nardo, Alessandro Ricci, Riccardo Rosa, Francesco Petrelli, Giuseppe Flamini, Giacomo Calabrese, Matteo Mirabella,Giuseppe Cucciniello, Davide De Lucis, Emanuele Desantis,Simone Rebichini, Emanuele Ranucci,Giuseppe Palermo Rossetti, Andrea Carboni, Massimiliano Sorvino, Alfonso Ferraioli,Salvatore Filacchione, Espedito D’Antò, Gianluca Perissionotto, Matteo Bormetti, Fosca De Luca, Paolo Marcigliano, Ludovic Dominique Bouquet, Saverio Ermanno Lorè,Mirko Menecali,Maurizio Dal Maso,Matteo Bressan, Michele Pierri, Maurizio Pimpinella, Stefania Algerio,Emiliano Napoletti, David Carrai, Massimo Cresta,Emanuele Rossi,Maurizio Pesce, Giulio Carducci Artenisio, Angelo Trepiccione,Michele Sorrentino,Maria Caterina Federici,Michele Giannone,Peitro Ciavattini, Francesco Mattioli,Luca Proietti Scorsoni, Lorenzo Castellani,Lorenzo Nicolao,Ettore Bertolini,Marco Grilli, Stefania Parisi, Elettra Esibizione.





Saranno inoltre presenti le seguenti startup e aziende innovative:



DOT-E, COLOPOLO, WHEAD.IT, PHOME, ESHOPPINGADVISOR.COM, FENALCA INTERNATIONAL, CREATIVITY SAFE, 3DIFIC, SARTORIA ITALIANA, MULTIVERSO, HOORO.



L’evento è patrocinato dalComune di Terni, Provincia di Terni, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Terni, PID – Punto Impresa Digitale, dall’Ordine degli Architetti e P.P.C della Provincia di Terni, dal Collegio dei Geometri della Provincia di Terni, da Confartigianato Imprese Terni, dall’Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni e da ASM Terni S.p.A.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.ternidigitalweek.com

oppure scrivere una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel. (+39) 0744 288204 – 3493991427



Il Direttivo Organizzativo

Edoardo Desiderio – Founder & Direttore Organizzativo

David Cleri – Direttore Esecutivo & Responsabile Social Media

Daniele Stufara – Responsabile Digital School

Massimiliano Fancello – Responsabile Digital School

Noemi Matteucci – Responsabile segreteria & PR

Pamela Forti – Responsabile Formazione Marketing Immobiliare

Lyudmyla Tetyk – Comunicazione & Promozione Digital School



Staff

Daniele Fratini – Comunicazione Video

Federico Moriconi – Progettazione Grafica

Luigi Cappero – Fotografie

Luca Mannaioli - Fotografie