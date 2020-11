Mercoledì 18 novembre l’appuntamento annuale per celebrare la cultura e le tecnologie geografiche. Nel programma anche un progetto per le scuole

(UNWEB) – Perugia, – L’edizione 2020 del GIS Day si svolgerà anche a Perugia il 18 novembre e potrà essere seguita online per celebrare la cultura geografica, la scienza del dove, le tecnologie geospaziali e le loro molteplici applicazioni che fanno la differenza nella nostra società.



L’evento, organizzato da GisAction, divisione dell’azienda umbra TeamDev dedicata allo sviluppo di Sistemi informativi geografici a beneficio degli attori dello sviluppo sostenibile, vede come co-organizzatore la Regione Umbria e ha il supporto del media Partner Umbria24, oltre al patrocinio della Provincia e del Comune di Perugia, di Arpa Umbria, della Società Geografica Italiana e dell’Istituto Tecnico Agrario superiore "Augusto Ciuffelli" di Todi.

La giornata di condivisione e discussione verterà su “Il GIS per la citizen science”, un tema molto attuale e di interesse globale, che vede i cittadini protagonisti della conoscenza scientifica attraverso la segnalazione volontaria di dati geolocalizzati.

Come nelle precedenti edizioni, l’evento vedrà anche la partecipazione di enti pubblici, ONG, associazioni, che in vario modo hanno sfruttato le potenzialità delle applicazioni su base GIS in supporto alle loro attività: censimenti, monitoraggi e gestione criticità. Attraverso esempi concreti e tante storie di successo, sarà messo in evidenza come la tecnologia GIS permette di avere accesso a dati e informazioni per interpretare la realtà e prendere decisioni. Si parlerà quindi di applicazioni per raccogliere dati in situazioni di emergenza e dati ambientali, di strumenti per monitorare lo stato di avanzamento di un progetto, nonché di indagine, di monitoraggio e di comunicazione.

Verrà attivato inoltre un progetto rivolto alle scuole per rendere gli studenti soggetti attivi nella citizen science attraverso la raccolta di dati sul territorio, che riguarderanno la percezione della cittadinanza in merito a problematiche, buone azioni o risultati nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il GIS Day intende quindi offrire l’opportunità a tutta la comunità di condividere i propri risultati, di ispirare altri all’innovazione e all’integrazione della dimensione geografica, di scoprire nuovi modi di utilizzare i GIS per raccogliere e creare informazioni di valore.

L’evento, che ogni anno ha luogo in vari Paesi del mondo, giunto alla sua IX edizione in Umbria è stato portato per la prima volta in questa regione da TeamDev, che ha curato la promozione di tutte le precedenti otto edizioni. Ogni anno gli argomenti hanno ruotato intorno a problematiche di attualità, buone pratiche e innovazione, nell’applicazione e nella gestione dei Sistemi informativi geografici, mantenendo sempre saldi gli obiettivi dello sviluppo sostenibile come chiave di lettura.

Quest’anno l’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalle 15 alle 17.30 su tutti i canali di comunicazione di gisAction. La registrazione gratuita è obbligatoria, per iscriversi e avere maggiori informazioni si può consultare il link https://gisaction.com/gisday-2020/.