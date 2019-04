(UMWEB) Perugia. Si terrà Martedì 30 aprile 2019, alle ore 12:30, alla Sala della Vaccara del Comune di Perugia, la conferenza stampa per la presentazione del proprio candidato Sindaco e della lista dei candidati alla carica di Consigliere per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Contestualmente verranno presentati anche i candidati umbri all’Europarlamento del Popolo della Famiglia – Alternativa Popolare nella Circoscrizione Centrale per le regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria.

Alla conferenza stampa interverranno, oltre a Salvatore Iacobelli, candidato Sindaco per il Comune di Perugia, i candidati all’Europarlamento. Modererà Fabio Torriero, giornalista, scrittore, docente presso l’Università Lumsa di media, società e politica.

Il PdF chiederà agli elettori consenso e fiducia anche per ristabilire, all’interno delle variegate e non omogenee coalizioni, il giusto peso di una componente, popolare e cattolica, che deve tornare ad essere determinante.