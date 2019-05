(ASI) Dalla fine degli anni '70 con la legge 194 si è istituito il "diritto" ad abortire. Mentre i dati degli aborti clandestini restano sconosciuti, quelli dell'aborto libero e gratuito sono tristemente noti: a più di 6 milioni di bambini italiani è stato negato il diritto primario, il diritto alla vita. Oggi molti di questi bimbi "mai nati' sarebbero padri e madri, avrebbero messo al mondo altri bambini.



In realtà, a causa di quella legge, l'Italia ha perso almeno 12 milioni di Italiani.

Non c'è possibilità di sviluppo per l'Italia e il suo popolo se continua il salasso degli aborti, ma nessun partito vuole anche soltanto cambiare la 194, neanche il Ministero della Famiglia ha fatto nulla per tutelare la vita.

Per noi, invece, abrogare la 194 è la base per una rinascita nazionale.

Ci rivolgiamo, dunque, a voi che volete chiudere definitivamente questo lungo capitolo di morte e di vergogna: non vi rimane che dare più forza alle vostre e nostre battaglie per la vita, Quindi per una vera politica a sostegno della famiglia e della natalità occorre sostenere Forza Nuova.

Lo dichiarano ina nota Roberto Fiore e Fulvio Carlo Maiorca, candidato alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia centrale (Toscana,Lazio, Umbria e Marche).

*immagine di repertorio