L’esponente de La Sinistra per l’Umbria: “Occorre presentarsi con una lista unica alle elezioni”

(UNWEB) – Perugia – “L'Umbria resta in attesa che il Pd e il M5S, che si sono arrogati il diritto d'individuare il candidato presidente della 'coalizione di nuovo conio', si degnino di comunicare a tutti noi l'esito del loro affannoso e riservato lavoro. Il tempo stringe, ed è dunque urgente per tutto il campo largo della sinistra assumere delle iniziative e prendere delle decisioni unitarie”. Questa la dichiarazione dell’esponente de La Sinistra per l’Umbria Stefano Vinti, che prosegue: “Dando per scontata la partecipazione a questa 'coalizione di nuovo conio' o 'patto civico', sarebbe necessario che le forze della sinistra umbra, civiche e politiche, che si pongono l'obiettivo di sbarrare la strada all'ultra destra e il rinnovamento radicale, si presentino unitariamente con una lista unica all'appuntamento elettorale del 27 ottobre”. Secondo Vinti mettere in campo una sinistra plurale ma unita “può dare un contributo notevole di idee e di proposte programmatiche alla nuova coalizione. Il lavoro, il nuovo sviluppo economico e sociale, i beni comuni, la salvaguardia dell'ambiente, i diritti civili, la partecipazione popolare, la giustizia sociale, l'Italia mediana, lo stop al declino, il riconoscimento del bisogno e del merito, la trasparenza amministrativa, possono essere alcuni dei titoli di una proposta da far vivere nella nuova coalizione e il punto di riferimento elettorale, e per dopo le elezioni, per tanti lavoratori e per i soggetti sociali più deboli della nostra regione”.