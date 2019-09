(ASI) Partecipato incontro nella sala consiliare del comune di Passignano sul Trasimeno tra gli operatori del settore turistico lacustre, alcuni esponenti della Lega (organizzatrice dell'appuntamento) e la candidata alla Presidenza della Regione Donatella Tesei. (ASI) Partecipato incontro nella sala consiliare del comune di Passignano sul Trasimeno tra gli operatori del settore turistico lacustre, alcuni esponenti della Lega (organizzatrice dell'appuntamento) e la

Nel corso dell'incontro gli operatori hanno toccato numerosi tematiche sia generali che più specifiche come la presenza massiccia degli insetti (chironomidi), la manutenzione del percorso ciclabile, la stabilizzazione del livello delle acque, i vincoli del Parco del comprensorio, non dimenticando anche il problema della presenza di strutture ricettive prive di regolare permesso, attrici di sommerso e concorrenza sleale.

La Tesei nel suo intervento ha messo in evidenza la carenza di una promozione globale del territorio umbro e lacustre nello specifico, le necessità di un brand regionale e di una rete che permetta una connessione tra i vari comprensori e i diversi settori economici, nonché l'intensificazione dei collegamenti e il miglioramento delle reti viarie che ad oggi sono un ostacolo all'arrivo massiccio dei turisti anche attraverso tour operator.

Per quel che riguarda le problematiche territoriali, ha sottolineato il bisogno di risposte e di un approccio che tengano conto delle peculiarità, uniche, che presenta il Trasimeno. Per questo motivo ha dato la disponibilità per un summit da organizzare nei primi 100 giorni di governo regionale, con tutti i comuni del comprensorio, allo scopo di individuare soluzioni che non siano temporanee, a spot, ma che invece diano risposte concrete e definitive. Da qui anche gli impegni a portare avanti una interlocuzione continua e ad accendere i riflettori sull'intera zona del Trasimeno, patrimono dall'enorme potenzialità, che può, e deve, essere volano per l'intera economia regionale.