(UNWEB) Perugia – Si è svolto ieri presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini un tavolo tecnico per fare il punto sul portale regionale umbriagiovani.it, un progetto di crescita professionale e formativa rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni.



La redazione del portale, composta da 15 giovani selezionati attraverso un avviso pubblico di Regione Umbria, ha ideato e sviluppato un portale http://www.umbriagiovani.it concepito come una piattaforma dinamica e organizzata, un aggregatore di notizie e informazioni elaborate anche dai giovani, diretti interessati e destinatari del servizio. A tal fine è stata prevista la realizzazione del MUG – Magazine Umbria Giovani, una redazione online gestita e organizzata da un operatore economico esperto alla quale partecipano giovani, che in questo periodo stanno finendo di svolgere l'attività di formazione prevista, articolata in ore di formazione in aula e un tirocinio proprio nell'ambito della "redazione", mettendo così in atto le conoscenze acquisite.

L'obiettivo di questo progetto è quello di consentire ai ragazzi di essere interpreti diretti della propria crescita professionale attraverso un'esperienza che, con nuove modalità di apprendimento e nuove competenze comunicative, favorisce i legami sociali tra giovani generazioni e punta alla loro formazione di cittadini attivi e responsabili.

Il Magazine Umbria Giovani è concepito come una rivista di svago e di approfondimento, attraverso la quale i giovani possono esprimere le loro idee, restituendo il loro sguardo sul mondo e partecipando ad una esperienza concreta di cittadinanza attiva. Attraverso il Magazine i giovani redattori contribuiscono ad evitare la dispersione delle notizie che riguardano il mondo giovanile, aiutando i lettori ad orientarsi nel mondo della scuola, del sociale, dei servizi pubblici ad essi dedicati e dei tirocini professionali attivabili in Italia e in Europa.

Il Portale Umbria Giovani è stato promosso da regione Umbria e realizzato in partenariato con il Comune di Perugia e con la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra, la quale ha curato la formazione dei giovani che contribuiscono al suo sviluppo e implementazione.