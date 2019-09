(UNWEB) Perugia– La responsabilità contabile connessa al danno erariale e gli aggiornamenti in tema di edilizia, salario accessorio e pubblico impiego, digitalizzazione della Pa e acceso agli atti qualificheranno il piano formativo a catalogo di ottobre proposto dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

La prossima offerta formativa mensile partirà l’8 ottobre a Villa Umbra con il seminario “La quantificazione del salario accessorio e del Fondo 2019 dopo il Decreto crescita”. Temi che saranno approfonditi da Alberto Di Bella, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti locali. E’ programmato per il 9 ottobre il corso “Semplificazione amministrativa e trasparenza 4.0: tra digital first, privacy e novità tecnologiche”, parte del ciclo formativo “Finanziamenti e strumenti digitali per i comuni umbri” promosso con Ifel e Anci Umbria. Interverrà Marco Mancarella, professore di Informatica giuridica presso l’Università del Salento, già Coordinatore del Tavolo permanente per l'Amministrazione Digitale - TAD di UniSalento, componente del tavolo di confronto con il Gruppo di lavoro AGID per le nuove Regole tecniche/Linee guida del Codice dell’Amministrazione Digitale. Doppio appuntamento formativo il 10 ottobre. La mattina sarà la volta del corso gratuito “I c.d. titoli edilizi minori alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale” con l’esperto Alessandro Formica, avvocato del Foro di Perugia e dottore di Ricerca. Il pomeriggio si svolgerà il seminario organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, denominato “Gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura. Bandi tipo e progetto del SIA”.

I lavori saranno aperti da Alberto Naticchioni, amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, e Marco Balducci, Consigliere Delegato e Responsabile Scientifico per l’Ordine degli ingegneri di Perugia. Relatori della giornata formativa: Ing. Michele Lapenna, Consiglio Nazionale Ingegneri, delegato ai Lavori pubblici e SIA, Ing. Umberto Sollazzo, Componente Gruppo di Lavoro SIA, Avv. Lorenzo Passeri, professore incaricato di Diritto dell’Ambiente e legislazione edilizia e dei contratti pubblici.

L’11 ottobre si svolgerà il corso “Gli Accordi Quadro: peculiarità dello strumento, contratti attuativi, modalità di affidamento, profili contabili”. Al centro della giornata formativa le caratteristiche dell’accordo quadro con uno o più operatori, i contratti attuativi e i profili contabili, la procedura di affidamento. Interverrà Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore, collaboratore de “Il Sole 24 Ore”.

Si intitola “La responsabilità contabile ed il suo processo” il seminario di rilievo nazionale programmato il prossimo 15 ottobre. Previsti gli interventi di due illustri relatori: Acheropita Rosaria Mondera, Procuratore Regionale presso la Corte dei conti della Toscana, e l’avv Alessandro Formica. Il seminario gratuito è stato accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di Perugia. Richiesto accreditamento anche all’Ordine degli Avvocati di Perugia.

Il piano a catalogo mensile proseguirà il 18 ottobre con il corso “Il pubblico impiego: quali sono le ultime novità?”. Il corso affronterà nel dettaglio tutte le novità del regime del pubblico impiego, con particolare riferimento alle nuove facoltà assunzionali, alle regole sulle procedure concorsuali dopo la Legge concretezza, alle nuove forme di flessibilità, alla disciplina dello smart working e alle nuove misure di contrasto all’assenteismo. Interverrà Cecilia Maceli, Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il seminario “Accesso agli atti amministrativi (ex legge 241/90 – civico – generalizzato)” previsto per il 29 ottobre chiuderà il catalogo mensile. Il secondo incontro del ciclo formativo denominato “Approfondimenti giuridico – amministrativi nella Pubblica Amministrazione”, partito a settembre, sarà presieduto da Raffaele Potenza, Presidente TAR Umbria. Relatore della giornata formativa: Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato.