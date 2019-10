(ASI) "Mi occupo delle barriere architettoniche, culturali e mentali: “perché – dice - a far soffrire di più la persona con disabilità, è il comportamento degli altri. Quindi non solo scale, vie, porte strette o marciapiedi, ma soprattutto la difficoltà delle relazioni ed i pregiudizi.".

Da sempre afferma: "la barriera più grande è culturale, tutte le altre ne sono l'ovvia conseguenza!” Perciò un’ottica più civile eliminerà spontaneamente le barriere architettoniche ed aumenterà i servizi carenti.

Infatti un deficit diventa handicap quando la società non sa mettere le persone in condizioni di pari opportunità. Il problema non tocca solo i diretti interessati, i loro famigliari o chi lavora nel settore ma tutta la collettività. Questo tocca anche gli anziani e chi deve fare i conti con malattie.

L’anzianità è più evidente, in quanto tutti saremo anziani e si dovrebbe trattarli come si vorrebbe essere trattati se si arrivasse alla loro età. Frutto di una cultura che condiziona il comportamento dell’essere umano, la nostra società si basa sull’apparenza e sull’avere senza considerare l’individuo come persona.

E conclude: “Facendo leva sul mio vissuto, sono sceso in campo con i 5 stelle, sperando di contribuire a far valere i diritti delle persone anziane o con disabilità, noonchè per un ambiente più sano e consono a grandi, piccini ed amici a 4 zampe. Quindi abbiamo elaborato un programma concreto e realizzabile. C’è bisogno più di fatti che di parole. E io ho sempre agito e reagito.”. A dirlo da oltre 20 anni è Luciano Pellegrini, candidato Regionale con i 5 Stelle.

Conosciamo Luciano Pellegrini

Nato a Spoleto, nonostante sia stato colpito da una tetraparesi, a causa di un vaccino, ha lavorato per 17 anni in un ente pubblico. Separato, ha due figli gemelli del 1988.

Laureato in Lettere, organizza eventi sociali, culturali ed è in giurie letterarie. Autore di 17 libri di poesia, narrativa e saggistica, conosciuto anche all’estero, ha fondato l’Associazione “L’Essere Armonia” che dal 2000 si occupa delle barriere architettoniche, culturali e mentali.