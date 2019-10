(ASI) Perugia – “Insieme per scrivere una nuova pagina della nostra Umbria”. E’ iniziata ufficialmente da Santa Maria degli Angeli, con l’inaugurazione del Comitato elettorale di Via Los Angeles, la campagna elettorale di Donatella Porzi, presidente uscente dell’Assemblea legislativa e candidata nella lista del Partito democratico alle prossime Regionali del 27 ottobre.

“Una nuova avventura – ha detto Donatella Porzi – senza rinnegare chi siamo e da dove veniamo, per concretizzare il sogno di un’Umbria più forte, più pulita e più competitiva, in grado di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini e che non lasci indietro nessuno”. Un’Umbria dunque che metta al centro l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, il sostegno alle piccole e medie imprese, vera spina dorsale dell’economia, e soprattutto il lavoro per i giovani, per chi lo ha perso e per chi non riesce a trovarlo.

“Il tutto – ha proseguito Porzi – attraverso un’esperienza e un laboratorio inedito, un esperimento che ci vede alleati ai 5 Stelle, con i quali abbiamo costruito una pagina di democrazia condividendo un programma e una direzione chiara per l’Umbria. In queste settimane proseguirò, come ho sempre fatto, a stare in mezzo alla gente, ad ascoltare e a lavorare per dare voce a tutti, per il nostro futuro e per l’Umbria”.