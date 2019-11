(ASI) "In prossimità dell'imminente visita di Salvini a Perugia, o sarebbe meglio dire dell'ennesima cena offerta dal segretario leghista, i militanti di Forza Nuova hanno affisso un nuovo striscione di “Resistenza Nazionale”, per evidenziare un aspetto: la nostra opposizione alla nuova forma di linguaggio politicante. Ormai, infatti, la politica italiana è soltanto uno show.



Non esistono più programmi, non esistono più progetti, non esistono più politici capaci; esistono solo burattini affiancati da pubblicitari ed esperti in marketing. Non ci sono più i comizi ma i tweet, non ci sono più le manifestazioni ma i video/messaggi su facebook e instagram...

Adesso si è tutti attratti dalla nuova sceneggiata (tutta rigorosamente virtuale) fra le sardine di sinistra e i gattini leghisti. E mentre l’Ilva fallisce, le aziende chiudono, e la nostra Patria è stritolata fra disoccupazione, precariato, droga e degrado, politicanti e giornalisti si dannano l'anima nel tentativo di distrarre l’opinione pubblica con questi inutili teatrini virtuali. Ecco perché noi di Forza Nuova chiediamo al popolo di svegliarsi da questo torpore, di ribellarsi a queste assurdità, di ritornare alla vita reale. Solo, con Forza Nuova, scendendo in piazza e nelle strade, manifestando per i nostri diritti sociali e contro l’invasione migratoria, potremo garantirci un futuro e salvare l'Italia dal caos. In tempi oscuri e pericolosi non servono sardine o gattini, ma il coraggio dei leoni che difendono lavoro e famiglia. Forza Nuova per la Rivoluzione!". Lo dichiara in una nota Forza Nuova Umbria.