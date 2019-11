(UNWEB)"In Italia ogni giorno sono 88 le donne vittime di atti di violenza. In realtà sono di più visto che, in media, solo il 71 per cento di chi li subisce denuncia l'accaduto. In Umbria siamo un po' sotto la media nazionale: lo fa il 69 per cento". Così Simona Meloni, consigliere regionale del Partito democratico, commentando il report diramato dalla Polizia di Stato, ‘Questo non è amore 2019’, presentato alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi (25 novembre).

"Ogni anno - prosegue Meloni - ci troviamo a parlare quasi delle stesse problematiche, chiedendoci come mai le cose non vadano meglio. Ad esempio, ogni volta che c'è un caso di femminicidio al centro della scena c'è la donna, non in quanto vittima, ma sempre come colei che ha 'detto e fatto cose' che era meglio che non facesse per evitare di essere uccisa”.

“Per combattere la violenza di genere – Spiega Meloni - non servono solo pene più severe, ma tanti soldi a sostegno delle pratiche di contrasto oltre a sostenere con forza, tenacia ed azioni concrete lavoro, reddito e libertà. Maggiori risorse e valorizzazione di professionalità ai Centri pari opportunità, ai Centri antiviolenza e ai Punti di Ascolto”.

Per Meloni, “è necessario, inoltre, partire con un'educazione dei sentimenti dalle scuole, così che certi valori vengano trasferiti nella sfera familiare. Infatti, secondo il rapporto Eures su 'Femminicidio e violenza di genere in Italia', ben 119, delle 142 donne uccise lo scorso anno, sono morte per mano di un familiare”.

Secondo Meloni, “è ora di cambiare l'agenda di Governo e di conseguenza prevedere maggiori risorse da spendere anche nella nostra regione per mantenere attivi questi servizi. Ed intanto conclude -, ben vengano le notizie dal ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, che annuncia la definizione del decreto ministeriale per il fondo degli orfani di femminicidio".