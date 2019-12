(UMWE) Perugia, Sono state convocate per domani le tre Commissioni permanenti dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.

’ordine del giorno il disegno di legge della Giunta regionale concernente la ‘Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2020’. La Seconda (https://tinyurl.com/insediamentoSeconda) e la Terza commissione (https://tinyurl.com/insediamentoTerza), rispettivamente convocate alle 13 e alle 13.30 nella Sala Trasimeno di Palazzo Cesaroni, dovranno esprimersi in sede consultiva. Mentre la Prima commissione (https://tinyurl.com/insediamentoPrima), che ha competenza in materia, è stata convocata alle ore 15 sempre nella Sala Trasimeno di Palazzo Cesaroni. Alla riunione è stata invitata a partecipare anche l’assessore al Bilancio, Paola Agabiti.