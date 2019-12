Il presidente dell’Assemblea Legislativa Marco Squarta dà notizia che nella riunione odierna la Conferenza dei Capigruppo ha condiviso la necessità di istituire anche nella XI Legislatura la Commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose e criminali in Umbria.

(UMWEB) Perugia, “Immediata istituzione della Commissione speciale sulla criminalità organizzata e le mafie per dare un forte contributo politico-istituzionale alle attività di contrasto e prevenzione del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa nel tessuto socio-economico umbro. Una prima risposta a chi vuol mettere a rischio la civile convivenza della nostra comunità regionale”. Il presidente dell’Assemblea Legislativa Marco Squarta dà notizia che nella riunione odierna la Conferenza dei capigruppo ha condiviso la necessità di istituire anche nella XI Legislatura l’organismo di indagine.

L'opportunità e l'urgenza di attivare di nuovo la Commissione antimafia regionale è stata condivisa dai Capigruppo presenti che già in una precedente riunione avevano iniziato a lavorare intorno ad una proposta. I rappresentanti dei gruppi si sono impegnati a formalizzare entro brevissimo tempo all'Ufficio di presidenza un documento unitario che permetterà all'organo di governo dell'Assemblea legislativa di attivare le procedure previste dagli articoli 54 dello Statuto e 34 del Regolamento per la costituzione della Commissione.

“Quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa in Umbria - sottolinea il presidente Squarta - è un grave problema che ormai da anni si manifesta con una elevato livello di gravità, come purtroppo confermato dai recenti fatti di cronaca che rivelano la preoccupante presenza in Umbria delle mafie”.