(UNWEB) – Perugia – Avranno inizio fra fine febbraio e l’inizio di marzo, in Umbria e in Toscana, i tre progetti formativi finanziati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nell’ambito dell’avviso nazionale “Valore P.A. 2019”, presentati dall’Università per Stranieri di Perugia in collaborazione con la Scuola umbra di Amministrazione Pubblica.

La Scuola, soggetto attuatore dei percorsi formativi presentati in collaborazione con UniStra Perugia, ha definito le date dei corsi “I finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2014-2020” e “Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane”, a cui si sono iscritti dipendenti pubblici di Umbria e Toscana.

“I tre progetti formativi in partenza – sottolinea Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola Umbra – approfondiranno temi di rilevanza strategica per la Pubblica Amministrazione. La proficua collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia ha consentito di presentare un’offerta didattica di alta qualità, che ha trovato interesse sia in Umbria che in Toscana, nonostante l’elevata concorrenza delle maggiori università italiane. Con l’ultimo avviso nazionale ‘Valore PA’, la Scuola Umbra – rileva - estende dunque la proposta didattica nel Centro Italia. Dopo aver realizzato negli ultimi anni corsi finanziati dall’Inps nelle Marche, quest’anno attiveremo tra fine mese e l’inizio di marzo corsi anche in Toscana”.

I tre corsi sono coordinati scientificamente dal professore e avvocato Francesco Duranti, docente di Diritto pubblico comparato e di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università per Stranieri di Perugia ed avvocato nel Foro di Perugia.

Il 27 febbraio si aprirà l’edizione umbra del corso “I finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2014-2020”.

Il 5 marzo sarà la volta dell’edizione toscana in materia di progettazione europea. I due percorsi di primo livello dureranno 50 ore e saranno articolati in sei moduli formativi.

Il 28 febbraio partirà in provincia di Siena l’iniziativa formativa “Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane”. Percorso di secondo livello della durata di 40 ore per valorizzare la gestione delle risorse umane.