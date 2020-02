(UNWEB) La partecipazione all’ascolto dell’audizione della Seconda commissione di martedì a Norcia è aperta a tutti. Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare. Sarà la prima di altre audizioni che si terranno nei territori colpiti dal sisma 2016, per analizzare i principali problemi, i dati reali e le possibili soluzioni. Ma soprattutto ascoltare senza filtri la voce di chi vive nel territorio, per comprendere le vere necessità della popolazione, che poi dovranno ispirare leggi e regolamenti”: lo afferma il vicepresidente della Seconda commissione consiliare, Vincenzo Bianconi (gruppo misto).

“Come vicepresidente – prosegue - apprezzo il sostegno a tale proposta dal presidente Mancini e da tutti i colleghi delle diverse forze politiche. Il tema del terremoto sembra finalmente al centro della politica e delle istituzioni regionali. L’obiettivo è redigere un ‘Dossier Sisma 2016’ che fotografi i numeri ed i problemi reali causati da questo evento, al fine di fornire a tutti una base oggettiva dalla quale partire per tutte le considerazioni e gli atti di programmazione regionale, leggi, regolamenti e richieste al Governo nazionale necessari per sostenere una strategia mirata ed adeguata per un rilancio reale, corretto ed onesto di chi è veramente in ginocchio”.

“Al termine sia della sessione mattutina che inizierà alle 9.30 (dedicata alle problematiche tecniche della ricostruzione) e di quella pomeridiana che inizierà alle 15.00 (riservata alle problematiche economiche e sociali generate dal sisma) sarà riservato uno spazio di tempo ai partecipanti, contingentato per interventi non programmati, ma conformi nei contenuti alla sessione”.