L'assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e l'assessore al Turismo, Paola Agabiti, hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria per valutare la tenuta del sistema economico e recepire le richieste da parte degli attori del tessuto imprenditoriale.

(UNWEB) -Perugia - L'incontro, il primo di una serie, ha sancito la nascita di una task force che provvederà a monitorare costantemente la situazione e a recepire le esigenze delle imprese dei diversi settori, da portare sui tavoli istituzionali nazionali.

"Ci troviamo di fronte a una perturbazione finanziaria sconosciuta per il quale non abbiamo un modello di riferimento, ma siamo al lavoro per individuare gli strumenti più idonei per sostenere le aziende, in attesa di conoscere quelle che saranno le decisioni del presidente del Consiglio e quali strumenti verranno predisposti dal Governo Nazionale. A tal fine, le criticità verranno illustrate in dettaglio nell'incontro che si svolgerà domani in video conferenza con il presidente Conte. Sarà attiva, già da domani, sul portale istituzionale della Regione, una sezione dedicata all'emergenza con le informazioni utili per recepire le indicazioni che di volta in volta che saranno emanate. Il nostro obiettivo è affiancare il mondo iprenditoriale, potendo seguire indicazioni precise e univoche, ad affrontare questo periodo di difficoltà anche con una comunicazione puntuale e precisa" hanno commentato gli assessori Fioroni e Agabiti.