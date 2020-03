Il consigliere Michele Bettarelli (Pd) annuncia la presentazione di una interrogazione urgente con cui chiede all’Esecutivo regionale “di favorire e sollecitare l’adesione dei musei umbri che non lo hanno ancora fatto alla campagna #iorestoacasa promossa dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali”. Per Bettarelli si tratta di trasformare il periodo di chiusura delle strutture museali a causa della situazione sanitaria “in una opportunità di promozione dei musei umbri sfruttando le grande potenzialità della rete e dei social media”.

(UNWEB) Perugia, - “Trasformare il periodo di chiusura delle strutture museali, in applicazione del dpcm del 7 marzo 2020, in una opportunità di promozione dei musei umbri sfruttando le grande potenzialità della rete e dei social media con l’adesione dei nostri musei, di quelli che non lo hanno ancora fatto, alla campagna #iorestoacasa, la grande mobilitazione nazionale del mondo della Cultura nata sulla rete e rilanciata dal ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo”. Lo chiede, con una interrogazione urgente alla Giunta di cui annuncia la presentazione, il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd), rilevando che “tanti musei in tutta Italia stanno aderendo in queste ore alla campagna, postando sulla rete i propri capolavori e invitando a scoprire da casa opere, luoghi e collezioni”.

“Da un lato – aggiunge Bettarelli - la grande forza della cultura per fronteggiare un momento complesso riempiendo la rete di bellezza, dall’altro un’occasione per i nostri musei di mostrare a tutti opere d’arte e collezioni. Una grande campagna promozionale e di sensibilizzazione affinché in questo momento tutti, attraverso la rete, possano conoscere o approfondire il prezioso e vasto tessuto culturale umbro e al termine dell’emergenza tornare a visitarlo”