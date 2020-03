(UNWEB) –Perugia - La Giunta regionale dell’Umbria ha nominato il secondo consigliere di propria spettanza in Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale). Si tratta di Francesca Del Bianco Barbacucchia, nata nel 1969 a Bastia Umbra, laureata in lettere e consulente ed agente immobiliare da 11 anni. E’ specialista in aste immobiliari, gestioni grandi patrimoni immobiliari aziendali privati ed in compravendita di aziende e fondi agricoli.

Grazie alle nomine di spettanza dei Comuni di Terni e Perugia e di Anci e alla precedente nomina già effettuata dalla Regione Umbria viene così a ricostituirsi il Consiglio di amministrazione a cinque membri di Ater. La Regione ha inoltre indicato come presidente l’Avvocato Emiliano Napoletti.