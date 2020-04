(UNWEB) Perugia. La misura è colma, il Gruppo della Lega del Comune di Perugia, non può più tacere di fronte al persistere di gesti di abituale delinquenza. L'emergenza Coronavirus non può diventare la scusa per far passare in secondo piano le "gesta" dei criminali , anzi , una forza politica seria deve trovare il coraggio di denunciare situazioni delinquenziali, a maggior ragione in queste ore, perché è proprio il crimine di questi giorni ad essere particolarmente oltraggioso ed infame.

E la Lega non tollera tale codardia : il 27 Marzo la rapina ai danni di un pensionato davanti alle Poste di Fontivegge; ieri, l'aggressione di ieri a due contro due Carabinieri sempre, nello stesso luogo. La Lega di Perugia vuole rassicurare i cittadini onesti di Fontivegge che contribuirà a ricostruire la vivibilità del quartiere, snodo della Città, che non può essere raggiunta senza l' allontanamento definitivo di tutti i balordi dalla zona . Porteremo avanti i temi già presentati ed approvati in sede politica, ma soltanto parzialmente applicati: serrati controlli sugli affitti, decoro urbano, divieto di somministrazione di bevande ed alcolici in tutta l' area della stazione. Chiudiamo con il discorso relativo all'impiego dell'Esercito a Fontivegge: nessuno pensi che i freddi numeri, alla base dei quali c'e' stato un primo "no" alla presenza militare, possa placare la nostra azione di richiesta che sarà continuamente inoltrata con ogni mezzo lecito. Così in una nota del Gruppo Lega Salvini per Perugia.