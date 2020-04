(UNWEB) Perugia. “L’attuale emergenza sanitaria – sottolineano i consiglieri della Lega Alessio Fioroni e Daniela Casaccia - pone la politica di fronte al dovere di porre in atto quante più soluzioni possibili e di rendersi parte attiva nel rispondere alle esigenze della cittadinanza tutta.



Quali componenti il gruppo consiliare Lega di Perugia, avvertiamo le stesse esigenze che vivono tutti i nostri concittadini, legate alla difficoltà del momento, inclusa quella di reperire i dispositivi di protezione a prezzi accessibili. Alla vigilia di quella che sarà la Fase 2, è quanto mai perciò necessario che i dispositivi di protezione siano messi a disposizione della cittadinanza in quantità sufficienti e a prezzi congrui.

A tale riguardo proponiamo, con un nostro ordine del giorno, che il Comune di Perugia si renda parte diligente, in via diretta o mediante accordi con le Farmacie, non solo pubbliche ma anche private, per il reperimento delle mascherine.

Invitiamo, quindi, l’amministrazione Comunale ad intervenire in prima persona nella individuazione di possibili eventuali fornitori e/o a rendersi parte promotrice di una centrale di acquisto unica che valga per tutte le Farmacie del territorio perugino”.