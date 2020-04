Mozioni e ordini del giorno - 28/04/2020

(UNWEB) Perugia. I consiglieri comunali Renda (Blu) e Lupattelli (Fratello d’Italia) hanno depositato questa mattina un ordine del giorno per l’attivazione di una cabina di regia per il settore zootecnico. In particolare, i proponenti intendono impegnare l’amministrazione a favorire una campagna per il consumo di prodotti a km zero, intervenendo anche nella grande distribuzione affinché siano presenti i prodotti delle filiere locali, a incoraggiare il consumo del latte e dei derivati locali nelle mense a gestione pubblica (ospedali, caserme, convitti, carceri, scuole), favorendone altresì la promozione e la diffusione nelle strutture ricettive e, infine, a creare una cabina di regia con i sindaci umbri per trovare strategie utili a tutelare il settore zootecnico.



“Abbiamo voluto presentare questo ordine del giorno -hanno spiegato Renda e Lupattelli - perché in questo momento di crisi è importante trovare soluzioni per il comparto zootecnico, che è uno dei motori trainanti della nostra economia. Le aziende di questo settore stanno continuando a lavorare nonostante le chiusure imposte dal governo e lo fanno in perdita. Questo comparto -proseguono- è uno dei più conosciuti ed amati a livello internazionale e nazionale. La zootecnia, proprio perché fatta da imprenditori locali che producono ad altissima qualità, potrebbe fare la differenza per uscire dalla crisi. È nostro compito -concludono i consiglieri- aiutare gli imprenditori che fino ad oggi hanno portato il nome della nostra città e regione a livello internazionale. Invitiamo tutti, fin da adesso, a consumare prodotti a km 0 per sostenere le nostre aziende e la qualità che le contraddistingue.”

Di seguito il testo integrale dell’ordine del giorno in oggetto:

Oggetto: Emergenza covid-19 e crisi economica: attivazione di una cabina di regia per la zootecnia

PREMESSO CHE:

- La zootecnia rappresenta più del 40% della produzione lorda vendibile agricola e riveste un ruolo strategico nell’economia regionale;

- nonostante le misure di contenimento adottate dal governo nazionale per fronteggiare l’emergenza pandemica del Covid-19 le aziende zootecniche non hanno smesso di lavorare, ma hanno ridotto la produzione;

EVIDENZIATO CHE:

- il prezzo del latte è in diminuzione, ma spesso i caseifici si rifiutano di ritirare il latte ovino, mettendo in seria difficoltà gli allevatori;

- i macellai hanno ridotto gli acquisti per evitare perdite economiche dovute ad una limitata clientela in circolazione; un problema che non è stato possibile risolvere neanche con la consegna a domicilio, essendo la carne un prodotto ad alta deteriorabilità;

- anche il prezzo della carne ha subito un calo come ad esempio quella del suino che è scesa da euro 1,65 a euro 1,25 perdendo circa il 25% del suo valore;

- al contrario sono aumentati i costi dell’alimentazione degli animali per gli aumenti delle materie prime che in alcuni casi come la soia hanno toccato anche il 25%;

- Questa congiuntura sfavorevole ci ricorda la crisi del 2008;

CONSIDERATO CHE:

-le aziende del settore zootecnico stanno lavorando costantemente in perdita;

-questo settore è uno dei comparti più conosciuti e amati a livello nazionale e internazionale e serve dunque il continuo impegno di tutti per cercare di farlo uscire da questa crisi senza precedenti;

- in questa situazione di emergenza il settore zootecnico potrebbe fare la differenza, grazie agli imprenditori locali che producono eccellenze di altissima qualità conosciute in tutto il mondo;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

- a favorire una campagna per il consumo di prodotti a km zero, che significa anche intervenire nella grande distribuzione affinché siano presenti i prodotti delle filiere locali;

- a incoraggiare il consumo del latte e dei derivati locali nelle mense a gestione pubblica (ospedali, caserme, convitti, carceri, scuole) e favorendone la promozione e la diffusione nelle strutture ricettive;

- a creare una cabina di regia con i sindaci umbri per trovare strategie utili a tutelare il settore zootecnico.