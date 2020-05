(UNWEB) Perugia. Promuovere l'estensione e il consolidamento delle modalità di lavoro agile sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato, con notevoli vantaggi per i bilanci e per l'ambiente. Questo è il tema centrale dell'ordine del giorno presentato dal consigliere di Fratelli d'Italia Fotinì Giustozzi assieme ai colleghi di partito e al consigliere di Blu Francesca Renda.



“Soprattutto in questa fase post emergenziale - sottilinea il consigliere - in cui milioni di Italiani sono chiamati a riprendere il lavoro e a tornare nei propri uffici, e in cui si avrà un conseguente aumento del traffico e dell'inquinamento, dobbiamo incoraggiare la realizzazione di sistemi di mobilità alternativa a basso impatto ambientale agevolando la semplificazione delle procedure di gara e l'iniziativa privata.”

“Parimenti va consolidato sia nel pubblico che nel privato il ricorso allo Smart working, strumento che se ben utilizzato consente al lavoratore di coniugare profitto lavorativo e esigenze familiari. Bisogna poi rimodulare gli orari delle attività per consentire un migliore e più agevole accesso alle strutture garantendo la sicurezza e la salute.”

“Il Comune di Perugia su questo fronte -conclude Giustozzi- può ricoprire un ruolo centrale sia nella propria organizzazione interna che nel dialogo con il mondo produttivo privato e con le altre amministrazioni pubbliche.”