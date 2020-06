(UNWEB)" Noi siamo quelli che mantengono le promesse. Domani, sabato 13 giugno, alle ore 10 il viadotto della SS 3 Flaminia tra Spoleto e Terni, all'altezza del valico della Somma, riaprirà ai mezzi pesanti.

Un ringraziamento al viceministro Cancelleri per la rapidità e la celerità dell'intervento. L'ultima volta ci eravamo visti lo scorso febbraio proprio nel cantiere dei lavori insieme ai tecnici Anas. Il viceministro è stato di parola, il viadotto riaprirà dopo la chiusura disposta a novembre per i necessari interventi di ripristino di alcuni elementi per problemi infrastrutturali. Una notizia fondamentale per la viabilità della Valnerina e per tutti gli abitanti dei comuni di quella zona, messi a dura prova in questi mesi dal traffico pesante che lì veniva deviato. Il viceministro ha anche sottolineato l'attenzione e l'impegno nel mettere in sicurezza le infrastrutture di tutto il territorio circostante. Una di queste è il viadotto Montoro che, grazie a un intervento con tecniche altamente innovative proposto dall'Anas, entro la fine del mese di luglio anch'esso riaprirà al traffico. Un'ulteriore dimostrazione e testimonianza dell'impegno del governo nazionale accanto ai sindaci e ai cittadini del nostro territorio."

Così dichiara, in una nota, Thomas De Luca (MoVimento 5 Stelle)Consiglio Regionale dell'Umbria