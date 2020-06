(UNWEB) Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per martedì 16 giugno alle ore 10. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube https://tinyurl.com/yy25hlcv (link is external) e sul sito istituzionale Alumbria.it. All’ordine del giorno: Question time (interrogazioni a risposta immediata), atti amministrativi, mozioni.

QUESTION TIME (Interrogazioni a risposta immediata)

- “Intendimenti della Giunta regionale sul riconoscimento del bonus economico a tutti gli operatori coinvolti nella battaglia contro il Covid-19”. Interrogano i consiglieri Donatella PORZI e Simona MELONI (Pd), risponde l’assessore Luca COLETTO

- Co-Housing di Nocera Umbra, intendimenti della Giunta regionale per la tutela degli ospiti anziani e tutela del modello virtuoso di assistenza autogestita”. Interroga il consigliere Vincenzo BIANCONI (Gruppo misto), risponde l’assessore Luca COLETTO

- “Intendimenti della Giunta regionale in favore del potenziamento del Trasporto pubblico locale, sostegno ai lavoratori e alle aziende del servizio dei trasporti pubblici in Umbria”. Interroga il consigliere Tommaso BORI (Pd), risponde l’assessore Enrico MELASECCHE

- Chiarimenti sulla futura gestione dei due cementifici di Gubbio in merito all’incenerimento rifiuti”. Interrogano i consiglieri Michele BETTARELLI, Tommaso BORI (Pd), Thomas DE LUCA (M5S), Vincenzo BIANCONI (Gruppo misto), risponde l’assessore Roberto MORRONI.

- Futuro dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea e dei suoi collaboratori”. Interrogano i consiglieri Simona MELONI, Tommaso BORI e Michele BETTARELLI (Pd).

- “Intendimenti della Giunta regionale in merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti pubblici coinvolti nelle indagini della magistratura sui concorsi pubblici nella sanità umbra, denominata ‘Sanitopoli’”. Interrogano i consiglieri Stefano PASTORELLI, Paola FIORONI, Eugenio RONDINI, Daniele NICCHI, Daniele CARISSIMI, Francesca PEPPUCCI e Valerio MANCINI (Lega), risponde l’assessore Luca COLETTO

- “Attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 227/2018: accordo di programma tra Regione e Comune di Città di Castello per interventi immediati riguardanti il consolidamento e il riuso della struttura ex ospedale di Città di Castello”. Interrogano i consiglieri Valerio MANCINI, Stefano PASTORELLI, Daniele NICCHI, Daniele CARISSIMI, Francesca PEPPUCCI, Eugenio RONDINI e Paola FIORONI (Lega).

MOZIONI

- “Ampliamento dei contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia” - Atto di iniziativa del consigliere Michele BETTARELLI (Pd)

- “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini della salvaguardia dell'investimento della Regione nel fondo Umbria-comparto Monteluce” - Atto di iniziativa dei consiglieri Paola FIORONI, Stefano PASTORELLI, Eugenio RONDINI, Valerio MANCINI, Francesca PEPPUCCI, Daniele CARISSIMI e Daniele NICCHI (Lega)

- “Nuovo piano rifiuti e utilizzo Combustibile solido secondario (Css) nei cementifici” - Atto di iniziativa del consigliere Andrea FORA (Patto civico per l’Umbria)

- “Piano speciale per la sburocratizzazione, semplificazione e digitalizzazione: priorità per la ripartenza” - Atto di iniziativa dei consiglieri Eleonora PACE e Marco SQUARTA (FdI)

- “Umbria Sounds: piano di rilancio del sistema musicale e dell'industria dello spettacolo” - Atto di iniziativa dei consiglieri Thomas DE LUCA (M5S), Tommaso BORI, Michele BETTARELLI, Simona MELONI, Fabio PAPARELLI e Donatella PORZI (Pd).

- “Ripristino tratte ordinarie treni regionali veloci n. 3373 e n. 2307” - Atto di iniziativa dei consiglieri Stefano PASTORELLI, Daniele NICCHI, Eugenio RONDINI, Francesca PEPPUCCI, Daniele CARISSIMI, Paola FIORONI e Valerio MANCINI (Lega)

- “Programmazione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in relazione all'emergenza Covid-19 e la necessità di individuare adeguati spazi per lo svolgimento delle lezioni in presenza” - Atto di iniziativa del consigliere Donatella PORZI (Pd)

ATTI SOLO ESAME

- “Relazione del Comitato regionale per le comunicazioni sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno 2019” - Relatore il presidente della Prima Commissione, Daniele Nicchi

- Relazione del Collegio dei revisori dei conti sull'andamento della gestione finanziaria della Regione Umbria nel quarto trimestre 2019” - Relatore il presidente della Prima Commissione, Daniele Nicchi

- “Relazione del Collegio dei revisori dei conti sull'andamento della gestione finanziaria della Regione Umbria nel primo trimestre 2020” - Relatore il presidente della Prima Commissione, Daniele Nicchi

- “Agenzia forestale regionale: programma di attività per l'anno 2020” - Relatore il presidente della Seconda Commissione, Valerio MANCINI

ATTI AMMINISTRATIVI

- “Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, designazione tramite elezione dei componenti di spettanza dell'Assemblea legislativa” - Relatore il presidente della Prima Commissione, Daniele Nicchi

- “Consulta regionale della cooperazione, designazione tramite elezione dei componenti di spettanza dell'Assemblea legislativa” - Relatore il presidente della Prima Commissione, Daniele Nicchi.