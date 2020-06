La Terza commissione consiliare, presieduta da Eleonora Pace, ha dato parere favorevole all’unanimità sulla modifica richiesta dalla Giunta regionale al Regolamento per l’autorizzazione e l’accreditamento all’esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario che prevede la proroga della scadenza dei termini per l’adeguamento di mezzi e sedi operative dal 30 giugno prossimo al 30 ottobre 2020.

(UNWEB) Perugia, 18 giugno 2020 – La Terza commissione consiliare, presieduta da Eleonora Pace, ha dato parere favorevole all’unanimità sulla modifica richiesta dalla Giunta regionale al Regolamento per l’autorizzazione e l’accreditamento all’esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario che prevede la proroga della scadenza dei termini per l’adeguamento di mezzi e sedi operative dal 30 giugno prossimo al 30 ottobre 2020.

La proroga è motivata dal fatto che i tecnici della prevenzione e i medici facenti parte delle specifiche commissioni sono stati quasi esclusivamente impegnati nella gestione dell’emergenza coronavirus, con la conseguente difficoltà di distogliere i mezzi , vale a dire le ambulanze del 118, dall’attività in cui sono impegnati per sottoporli ai controlli in un periodo particolare come quello attuale.

“I mezzi - ha detto il responsabile del Servizio amministrativo e risorse umane del Servizio sanitario regionale, Luca Conti - sono tutti a posto, ma la proroga è stata chiesta perché, a causa dell’emergenza, non sono state ultimate le verifiche amministrative su sedi e dotazioni, che risultano particolarmente complesse e andrebbero anche semplificate”.

I consiglieri di minoranza Andrea Fora (Patto civico) e Tommaso Bori (PD) avevano chiesto di inserire, unitamente al parere favorevole sulla proroga, la considerazione che si potesse ulteriormente allungare i termini se necessario, visto che l’emergenza non è del tutto scongiurata, ma la loro osservazione non è stata accolta, stante la contrarietà a modificare il testo della Giunta da parte del capogruppo della Lega Stefano Pastorelli e del consigliere Valerio Mancini. Ciò nonostante, tutti e tre i consiglieri di minoranza (Fora, Bori e Bettarelli) hanno dato parere favorevole alla proroga delle scadenze