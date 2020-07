(UNWEB) – Perugia - Dopo il grande successo dell’edizione 2019, torna “#AngoloDiCampo, un altro modo di raccontare l’agricoltura”, il social contest fotografico per Instagram organizzato dalla Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per la Regione Umbria 2014/2020, arrivato quest’anno alla seconda edizione.

“L’Umbria - afferma in proposito l’assessore regionale all’agricoltura, Roberto Morroni - è uno scrigno di tesori da scoprire, valorizzare e promuovere. Una terra generosa di immagini e angoli di vita straordinari. Nella nostra regione il pensiero e lo sguardo incontrano tutti gli elementi in grado di comunicare qualità, bellezza e armonia. Un patrimonio di opportunità naturalistiche, artistiche e culturali, dove anche le coltivazioni agricole e i prodotti spontanei, la flora e la fauna, si fondono in una scena perfetta; momenti e paesaggi unici da immortalare per custodirne l’incanto nella memoria”.

Il contest fotografico, che rientra all’interno delle attività di promozione dei canali social di Umbria Agricoltura, la rivista che si occupa delle politiche agricole regionali e comunitarie, è finalizzato a valorizzare il patrimonio ambientale, agricolo e artistico in tutte le sue specificità, così come promosso e salvaguardato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 in Umbria. Ma si pone anche l’obiettivo di avvicinare alla comunicazione istituzionale tutti quei soggetti che operano direttamente in agricoltura e nel mondo rurale, che hanno sviluppato rapporti formali e informali con l’agricoltura o che hanno intrapreso percorsi educativi orientati all’agricoltura e al rurale. Si tratta in generale di persone e gruppi interessati a vario titolo all’agricoltura e che sono a tutti gli effetti soggetti “potenziali” beneficiari di specifiche misure del PSR.

Chi può partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti, l’importante è avere un proprio canale Instagram. L’area di riferimento copre tutto il territorio della regione Umbria. L’invio dei materiali è iniziato il 21 giugno e terminerà il 21 agosto 2020. Per partecipare al contest occorre scattare e caricare foto per almeno una delle tre categorie previste:

• Panorami

• Animali

• Selfie

Le immagini relative alle tre categorie, ovviamente, devono avere come riferimento generale il mondo agricolo umbro.

Modalità di partecipazione

Si potrà partecipare al concorso utilizzando il proprio canale social Instagram inserendo la mention @umbria_agricoltura e due hashtag di riconoscimento al momento della pubblicazione nel proprio canale Instagram. Il primo generico, #angolodicampo, il secondo legato alla categoria specifica di appartenenza: #uapanorami, #uaanimali, #uaselfie. Le foto dovranno poi essere inviate tramite un form presente nel regolamento che si trova nel sito www.umbriagricoltura.it.

Saranno accettate non più di tre foto per categoria per un massimo di nove.

Valutazione

Le foto partecipanti al concorso saranno sottoposte a una doppia fase di valutazione. La prima avverrà sul canale Instagram di Umbria Agricoltura. A partire dal 27 agosto 2020 e fino al 6 settembre tutte le fotografie inviate nel form, con mention e hashtag corretti, saranno inserite nel canale Instagram di Umbria Agricoltura e sottoposte a votazione on line: verrà conteggiato il numero di like/cuori ricevuti nel periodo di tempo considerato.

Il secondo giudizio arriverà da una giuria valutativa. Le 60 foto più votate in Instagram, 20 per ogni categoria, saranno valutate da fotografi esperti e un componente dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria che decreterà i vincitori finali.

Premi

Ai vincitori di ciascuna categoria andrà un voucher per un soggiorno di un weekend per due persone in un agriturismo umbro da scegliere fra le cinque zone rurali dell’Umbria.

Ai secondi e terzi arrivati in ciascuna categoria gadget e prodotti locali.

Ai primi tre classificati nella propria categoria verrà, inoltre, consegnata una targa ricordo e una stampa del proprio scatto. La data della premiazione sarà comunicata attraverso i canali social di Umbria Agricoltura.

Infine, le prime 60 fotografie più votate saranno oggetto di una un’esposizione fotografica che si terrà all’interno del centro commerciale IperCoop Collestrada, dal 21 al 27 settembre 2020.

Edizione 2019

Nella prima edizione del contest, sono state oltre 400 foto le foto inviate provenienti da tutta l’Umbria. Gli scatti sono stati valutati da una giuria composta da Mario Cariello (esperto in comunicazione della Rete Rurale Nazionale), Eugenio Occhialini (direttore Edagricole), Luca Garosi (Rai News 24, docente di Scienza della Comunicazione), Antonella Manca (giornalista, instagramer) e Franco Garofalo (dirigente Regione Umbria). I dodici vincitori sono stati premiati nel corso del Festival del Giornalismo 2019. Le migliori 80 foto hanno dato vita a una mostra allestita proprio negli spazi del Festival e sono entrate in una raccolta di foto curata dalla stessa Regione Umbria.