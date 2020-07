Il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli esprime soddisfazione per quanto emerso da un sondaggio de ‘Il Sole 24 Ore’ pubblicato oggi sull’indice di gradimento dei governatori di Regione e dove la governatrice umbra, Donatella Tesei, è al terzo posto. Per Pastorelli, “nonostante i pochi mesi trascorsi dalle elezioni, l'Esecutivo regionale, grazie anche alle proposte e alle iniziative dei gruppi di centrodestra, ha saputo rispondere ai territori agendo subito con azioni mirate e incisive”.

(UNWEB) Perugia, – “I sondaggi pubblicati oggi da “Il Sole 24ore’ (https://urly.it/373aj (link is external)) relativi all'indice di gradimento dei governatori di Regione, in Italia, testimoniano l'apprezzamento da parte degli umbri nei confronti del governo di Donatella Tesei a trazione Lega”. Così il capogruppo del Carroccio a Palazzo Cesaroni, Stefano Pastorelli.

“Nonostante i pochi mesi trascorsi dalle elezioni – commenta Pastorelli -, l'Esecutivo regionale, grazie anche alle proposte e alle iniziative dei gruppi di centrodestra, ha saputo rispondere ai territori agendo subito con azioni mirate e incisive, definendo fin dall'inizio un percorso di totale rottura con il precedente malgoverno della sinistra, travolto dagli scandali di sanitopoli e contraddistinto da immobilismo e incapacità”.

“Il taglio della spesa pubblica – rimarca il capogruppo leghista - attraverso politiche di razionalizzazione dei dirigenti, la nuova legge sulle case popolari, la rivoluzione in fase di attuazione nella sanità, rappresentano solo alcune delle politiche di cambiamento che stiamo mettendo in atto. Il sondaggio de ‘Il Sole 24 ore’ – continua - testimonia inoltre l'apprezzamento dei cittadini umbri riguardo le misure intraprese dalla presidente Tesei e dall'assessore Coletto nell'azione di contrasto al diffondersi del contagio da Coronavirus e questo nonostante le polemiche e le bugie messe in giro dai soliti noti”.

“La soddisfazione per la Lega è doppia, anzi tripla – precisa Pastorelli -, se si considera che i primi governatori di Regione in classifica sono tutti e tre del nostro partito: Zaia in Veneto, Fedriga in Friuli Venezia Giulia e appunto la Tesei in Umbria. È interessante notare – conclude - come all'ultimo posto nell'indice di gradimento ci sia il leader del Partito Democratico e governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti”.