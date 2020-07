I consiglieri del Partito democratico, Tommaso Bori (capogruppo) e Fabio Paparelli, fanno sapere di essersi messo in contatto con la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, al fine di ribadire l’importanza di “mantenere la tratta ferroviaria Roma-Ancona, tra le 130 infrastrutture strategiche da finanziare attraverso il piano nazionale “Italia Veloce” in via di approvazione”.

(UNWEB) Perugia, – “Mantenere la tratta ferroviaria Roma-Ancona, tra le 130 infrastrutture strategiche da finanziare attraverso il piano nazionale “Italia Veloce” in via di approvazione”. Così i consiglieri regionali del Partito democratico Tommaso Bori (capogruppo) e Fabio Paparelli che , in proposito, fanno sapere di essersi messi in contatto con la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli.

“Questa tratta – sottolineano i due consiglieri Dem - incrocia interessi nazionali indiscutibili, rappresentando, di fatto, l’alternativa alla Roma-Firenze-Bologna dell'Alta Velocità, nei casi di congestione o guasti della linea, consentendo di mantenere il collegamento Nord-Sud Italia anche in situazioni straordinarie. Non a caso è presente in tutte le cartine messe a disposizione dal Ministero dei Trasporti rispetto allo sviluppo delle reti veloci”.

“Per l’Umbria - aggiungono - rappresenterebbe un’opera importante che consentirebbe di colmare una parte consistente del gap infrastrutturale, con importanti e positive ricadute economiche nel territori di Terni e Foligno, stimabili intorno al 4 per cento del pil comunale”.

“Auspichiamo pertanto – continuano Bori e Paparelli - che anche la Giunta regionale sostenga fortemente questa ipotesi di mantenimento dell’opera che, in queste ore, rischia di essere sostituita dalla Roma-Pescara, ovvero da una tratta che è senza dubbio importante per l’Abruzzo, ma che non ha certo lo stesso valore strategico per il Paese”.

“Insieme ad altre opere di comunicazione importanti - commentano - come la Orte Civitavecchia (recentemente commissariata come da noi stessi auspicato), allo snodo di Perugia, il rifacimento della Ferrovia Centrale Umbra e l’adeguamento della Flaminia, la Roma- Terni -Foligno-Ancona – concludono -, deve continuare ad essere una priorità e ci auguriamo presto anche una realtà”.