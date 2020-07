(UNWEB) – Perugia - Visita in Umbria del Vice Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri che, insieme all’assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche, ha visitato alcuni importanti cantieri anche per verificare che gli impegni presi a suo tempo con la Regione Umbria venissero condotti a termine nei tempi annunciati.

“Il viceministro – ha affermato l’assessore Melasecche – era stato anche da me sollecitato a tornare, per fare in modo che le molte opere iniziate, e soprattutto quelle concordate, potessero procedere con la dovuta sollecitudine. In particolare ho rilevato con piacere che il viadotto Montoro, sul quale la Regione ha posto particolare attenzione fin da quando il problema si è manifestato, verrà riaperto domani, anche se con una sola corsia per senso di marcia, sia ai mezzi leggeri che a quelli pesanti fino alle 44 tonnellate. Abbiamo fatto presente anche oggi che i lavori dovranno proseguire alacremente fino alla definitiva soluzione del problema ed alla riapertura totale di quell’arteria considerato che la mole di traffico che assorbe in tempi normali è tale da necessitare tutte e quattro le corsie efficienti.

Ci siamo poi recati sul cantiere della Terni-Rieti – ha proseguito Melasecche - dove i lavori hanno ripreso dopo la sospensione dovuta al coronavirus. È stato confermato il completamento dell’opera per ottobre di quest’anno, obiettivo di grande interesse per il collegamento atteso da oltre quaranta anni fra Umbria e Lazio, Terni e Rieti e che porterà risvolti positivi per i flussi turistici verso il Lago di Piediluco ed il Parco Naturalistico della Cascata delle Marmore.

Appuntamento successivo, con il vice Ministro, dal sindaco di Spoleto dove l’impegno deciso della Regione ha favorito la soluzione del viadotto al passo della Somma ma anche la progettazione esecutiva per la riqualificazione della Flaminia nel tratto Terni- Spoleto ed il finanziamento dei relativi lavori per oltre 14 milioni.

Particolare interesse inoltre – ha sottolineato Melasecche – riveste il raddoppio ferroviario della Orte-Falconara già in fase di finanziamento. Per questo abbiamo chiesto al Vice Ministro un impegno per il commissariamento dell’opera tenuto conto anche dell’urgenza che c’è per la realizzazione della galleria Spoleto-Terni attesa da vari decenni. L’impegno della nuova giunta regionale insomma – ha concluso l’assessore - è molto determinato nel consentire all’Umbria quel salto di qualità sul fronte dei trasporti e delle infrastrutture ed i rapporti con il Governo rimangono improntati alla massima collaborazione istituzionale nell’interesse delle nostre popolazioni e del Paese”.