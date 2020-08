Il consigliere Michele Bettarelli (Pd) commenta le dichiarazioni della presidente della Giunta, Donatella Tesei, sulla riapertura delle scuole. Per Bettarelli, che annuncia la presentazione di una interrogazione, esse “rischiano, ad oggi, di mettere in seria difficoltà tante famiglie e soprattutto i ragazzi che non possono più permettersi di perdere un’ora di lezione dopo i mesi di assenza dovuti all’emergenza sanitaria”.

(UNWEB) Perugia, - “La presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, comunica solo oggi e solo dalla prima pagina di una testata giornalistica, il possibile slittamento dell’apertura delle scuole in Umbria. E poi demanda in modo del tutto strumentale questa decisione ad eventuali deroghe governative”. Lo sottolinea il consigliere regionale Michele Bettarelli (Partito democratico), secondo cui “la verità è che il ministero dell’Istruzione ha indicato ormai da tempo il 14 settembre come data per la riapertura delle scuole ma non tutte le regioni si sono allineate a questa indicazione, con governatori che legittimamente hanno emanato delibere per ritardare l’inizio dell’anno scolastico, come Calabria e Puglia, con calendari stabiliti dai presidenti di Regione”.

Bettarelli continua ricordando che “noi siamo in Umbria, dove questa mattina i genitori umbri hanno appreso da un’intervista sulla carta stampata che (forse) la riapertura delle scuola subirà uno slittamento. Nella piena certezza di tutelare sempre e in primis la salute pubblica, le dichiarazioni improvvise della presidente rischiano, ad oggi, di mettere in seria difficoltà tante famiglie e soprattutto i ragazzi che non possono più permettersi di perdere un’ora di lezione dopo i mesi di assenza dovuti all’emergenza sanitaria. Un’incertezza, quella sul calendario scolastico (ma anche sui trasporti e sul personale docente e non docente) che è di sola competenza regionale e non può essere scaricata in modo irresponsabile sul Governo. Presenterò un’interrogazione urgente per avere chiarezza e certezza sulle date previste per la riapertura degli Istituti scolastici nella nostra Regione”.