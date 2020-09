(UNWEB) "Accolgo con estremo favore l'intenzione da parte della Regione Umbria di chiedere l'acquisizione del tracciato della ciclovia ex-Spoleto-Norcia, fino ad oggi nella disponibilità del Demanio". Lo afferma in una nota il Senatore spoletino della Lega Stefano Lucidi.

"Già nel Decreto Legge Semplificazioni - prosegue il Senatore - ho presentato un emendamento che avrebbe consentito il rapido passaggio di proprietà, non solo di questa struttura ma anche di altre ora in capo alla province".

"Il testo dell'emendamento - scrive Lucidi - non è stato approvato in quel decreto, ma a questo punto sarà necessario inserirlo di nuovo nei prossimi provvedimenti utili, perché ho sempre ritenuto questo tema centrale per lo sviluppo della Valle Umbra Sud".

"La ciclovia - conclude la nota - che si intreccia con i percorsi dei cammini spirituali che insieme potrebbero collegare, e in parte già lo fanno, città e centri spirituali quali, Assisi, Spoleto, Terni, Cascia, Norcia e Todi. Una sorta di triangolo della mobilità dolce e dei cammini spirituali, che può essere esteso, ovviamente, a tutto il resto dell'Umbria sia verso nord che sud. Un triangolo spirituale con i Santi più venerati e noti al mondo: San Francesco, Santa Rita e San Valentino su tutti".