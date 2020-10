(UNWEB) Perugia. In questi giorni con lo smantellamento del palco di cantiere, sta emergendo con forza la bellezza del nostro teatro Comunale Morlacchi, oggi rinnovato, grazie alla lungimiranza ed alla generosità del mecenate Brunello Cucinelli. L’intervento verrà ben presto completato anche con la sostituzione degli infissi in legno, oramai deteriorati, oltre che con la riqualificazione della piazza su cui sorge, dove gli assessorati ai Lavori Pubblici ed all’Urbanistica stanno lavorando in sinergia al fine di poter ancora di più valorizzare il lavoro effettuato.



L’Amministrazione, con l’interesse di mettere ancora più in risalto quanto svolto, è intenzionata a fare in modo che la piazza, ed in particolare l’area prospiciente il teatro, possa godere anche di uno spazio antistante adeguato alle sue funzioni di polo attrattivo e culturale, un parterre di cui l’edificio ha oltremodo necessità per una sua adeguata fruizione.