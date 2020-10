(ASI) "In qualità di amministratore comunale e di appassionato di pugilato ritengo di fondamentale importanza evidenziare la grande utilità della boxe e di tutte le discipline marziali da contatto soprattutto nella lotta alla droga ed alla delinquenza.

È altresì doveroso stigmatizzare le erronee considerazioni fatte da certi organi di stampa nel definire sportivi i delinquenti che, in relazione ai tragici fatti di Colleferro, si sono resi autori dell’omicidio del povero Willy e che nulla hanno a che vedere con le attività sportive in questione che al contrario sono foriere di valori di grande importanza per la formazione equilibrata ed armoniosa dell'uomo!"