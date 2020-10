(UNWEB) "In Commissione Bilancio del Senato, terminata all'alba di questa mattina - afferma Fiammetta Modena di Forza Italia - sono state affrontate varie questioni di interesse per l'Umbria.



Nel quadro degli emendamenti sintetizzati dal pacchetto sisma sono stati previsti 20 milioni per la messa in sicurezza sismica delle scuole nei comuni del cratere, e sempre per il sisma sono state licenziate una serie di norme in materia di personale.

Approvato anche un emendamento a firma Lega/Forza Italia per la correzione decreto discariche - aggiunge la Senatrice - di fatto il decreto impediva lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e non pericolosi, bloccando quelli che sono i servizi essenziali per una regione come l'Umbria.

Prevista in capo al Commissario straordinario anche la possibilità di concedere contributi per i danni da eventi meteorologici della seconda metà del gennaio 2017.

In piedi ancora due grosse questioni non ancora approvate ma accolte da tutti i gruppi anche dal Governo come raccomandazioni.

La decontribuzione al 30% per le imprese operanti in Umbria, Lazio e Marche e i contributi a fondo perduto per gli operatori delle città d'arte, sempre con riferimento alle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.

Su questi due temi, ora si dovrà giocare la partita degli emendamenti.

L'impegno continua con la manovra di bilancio in arrivò in Parlamento - conclude la Modena - saremo sicuramente vigili affinché il Governo e le forze di maggioranza accolgano queste nostre istanze"