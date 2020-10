(UNWEB) Perugia, Il presidente Marco Squarta ha convocato l’Assemblea legislativa dell’Umbria per martedì 27 ottobre, con inizio dei lavori alle ore 10. All’ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata, comunicazioni della presidente della Giunta regionale sul contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, mozioni, atti amministrativi.

QUESTION TIME

“Intendimenti della Giunta sul potenziamento delle postazioni 118 di Todi e Marsciano”, interroga Tommaso Bori (Pd), risponde l’assessore Luca Coletto.

“Trasporto pubblico di linea, adeguamento del piano di esercizio alle misure anti Covid”, interroga il consigliere Michele Bettarelli (Pd), risponde l’assessore Enrico Melasecche.

“Assistenza gravissime disabilità associate a malattia rara ‘Encefalopatia epilettica’, insufficienti risorse e sostegno della Regione”, interroga il consigliere Thomas De Luca (M5S), risponde l’assessore Luca Coletto.

“Presunti e gravi ritardi nell’acquisto dei tamponi rapidi e loro impiego nelle scuole”, interroga il consigliere Donatella Porzi (Pd), risponde l’assessore Luca Coletto.

“Modalità di gestione delle zone di ripopolamento e cattura nell’Atc Perugia 1”, interrogano i consiglieri Valerio Mancini, Stefano Pastorelli, Paola Fioroni, Eugenio Rondini e Daniele Nicchi (Lega), risponde l’assessore Roberto Morroni.

“Misure adottate dalla Regione a sostegno di scuole e università a seguito dell’emergenza Covid-19”, interroga il consigliere Paola Fioroni (Lega), risponde l’assessore Paola Agabiti.

“Carenza di vaccini antinfluenzali”, interrogano i consiglieri Simona Meloni (Pd) e Andrea Fora (Patto civico), risponde l’assessore Luca Coletto.

A SEGUIRE

Comunicazioni della presidente della Giunta regionale sul contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Elezione della commissione di garanzia statutaria”, atto amministrativo, relatore Nicchi (presidente Prima commissione).

“Piano triennale del patrimonio 2019-2021 dell’azienda ospedaliera di Perugia”, atto solo esame, relatore Nicchi (presidente Prima commissione).

“Polizia penitenziaria: dotazione di spray urticante e pistola a impulsi elettrici”, mozione di Peppucci, Carissimi, Rondini, Nicchi, Mancini, Pastorelli e Fioroni (Lega).

“Utilizzo massivo e diffuso dei test tamponi rapidi molecolari, dei test antigenici e dei test sierologici per contrastare la diffusione del covid19”, mozione di Fora (Patto civico) e Meloni (Pd).

“Impegno della Giunta regionale ad individuare un percorso per il superamento dell'utilizzo di animali nei circhi sul territorio regionale”, mozione di Carissimi e Peppucci (Lega).

“Zona economica speciale ed altre iniziative coordinate di competenza nazionale e regionale a sostegno all’economia del cratere del sisma 2016 per combattere lo spopolamento ripartendo dal lavoro”, mozione di Bianconi (Misto).

“Attivazione di una corsia preferenziale per bambini fino a 6 anni, disabili, anziani over 65 anni e donne in stato di gravidanza per l'effettuazione di tamponi rapidi con la modalità del drive-through”, mozione di Pace e Squarta (FdI).

“Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra/Cedrav)”, designazione di un componente dell'Assemblea e sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione, relatore Nicchi (presidente Prima commissione).

“Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al collegio dei revisori dei conti della fondazione Teatro stabile dell'Umbria”, relatore Nicchi (presidente Prima commissione).