Il confronto tra il Sindaco di Spoleto e la presidente della Regione Umbria, si è tenuto nel tardo pomeriggio a Roma

(UNWEB) Roma. "Si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Roma l’incontro tra il Sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis e la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, resosi necessario a seguito della chiusura del Pronto Soccorso e della quasi totalità dei servizi essenziali del nosocomio spoletino.

Il Sindaco, nel corso di un confronto serrato che si è protratto fino a tarda sera, ha ribadito in più occasioni alla Presidente Tesei la forte preoccupazione dell’amministrazione e della città per una scelta che ridimensiona fortemente la capacità del San Matteo degli Infermi di garantire i servizi sanitari ai cittadini di Spoleto, del comprensorio e dei comuni della Valnerina.

Una difficoltà che il Sindaco, pur constatando la disponibilità, ancorché molto tardiva e parziale, della Presidente al confronto, ha chiesto in via d’urgenza di poter superare ripristinando innanzitutto il servizio di Pronto Soccorso e garantendo, anche durante questo periodo di emergenza, la possibilità di mantenere un punto nascite a Spoleto, con garanzie reali e concrete, e non mere promesse, in merito al ripristino di tutti i servizi oggi sospesi."

Così, in una nota, il Comune di Spoleto.