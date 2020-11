(UNWEB) La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Daniele Carissimi, si è riunita in videoconferenza dalla sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni per proseguire l’esame delle modifiche da apportare al Regolamento interno.

Nella riunione che si è svolta oggi sono state affrontate le variazioni da apportare al capo terzo del Regolamento, relativo alle attività di Commissioni e Comitati. In particolare sono stati approfondite le ipotesi di cambiamenti relative alla pubblicità delle sedute e processo verbale, all’ordine dei lavori in Commissione, alle Commissioni di inchiesta, alle norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta, alle indagini conoscitive. La prossima seduta verrà dedicata ad approfondire i successivi capi del Regolamento interno di Palazzo Cesaroni dedicati alle sedute dell’Assemblea legislativa, alla discussione e votazione in generale, alla discussione e votazione dei progetti di legge, di regolamento delegato e di atto amministrativo.