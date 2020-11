(UNWEB) – Perugia- Un incontro proficuo quello che si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Donini a cui erano presenti, tra gli altri, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil confederali e di funzione pubblica, in merito al reperimento del personale sanitario e della loro sicurezza nei luoghi di lavoro. La Presidente Tesei ha espresso la necessità della condivisione di una strada unitaria ancora di più in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando ed ha fortemente ribadito l'impegno e la volontà della Giunta Regionale di rafforzare la sanità pubblica anche attraverso il potenziamento degli organici.

Al termine della costruttiva discussione, in cui le parti presenti hanno avanzato le proprie proposte e necessità, si è arrivati alla stesura di un documento in cui la Giunta regionale si impegna a individuare una soluzione per l'attivazione di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario e tecnico da presentare alle organizzazioni sindacali entro una settimana, alla convocazione del Comitato regionale salute e sicurezza che affronterà le questioni organizzative e dei DPI, alla definizione dei nuovi piani triennali dei fabbisogni alla luce delle nuove normative, alle prosecuzione e chiusura dell'accordo del 5 maggio 2020 sugli incentivi Covid-19 ed al raggiungimento di una regolamentazione delle procedure sulle prestazioni aggiuntive.

Le organizzazioni sindacali, che hanno ringraziato la Presidente Tesei per l'apertura celere del tavolo, hanno preso atto positivamente dell'esito dell'incontro e hanno rinviato a successivi tavoli la verifica degli impegni presi.