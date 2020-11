(ASI) Umbria Notizie Web, Giornale multimediale regionale della Realtà Editoriale ASI, ha voluto premiare quei Consiglieri Comunali che, secondo il parere della Redazione, si sono distinti nei rispettivi ruoli all'interno delle istituzioni cittadine dei due capolughi: Perugia e Terni. Tutti vanno elogiati per il lodevole impegno profuso nelle rispettive città.

In particolare, si segnalano per la valorizzazione del territorio Francesca Vittoria Renda (BLU) a Perugia e Michele Rossi (Terni Civica) a Terni. Nelle prossime settimane sarà consegnato a ciascuno di loro un attestato in formato digitale.

ELENCO DEI PREMIATI

COMUNE DI PERUGIA

PREMIO ALL'IMPEGNO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Francesca Vittoria Renda - Consigliere Comunale Bella Libera Umbria

PREMIO ALLA PRESENZA SUL TERRITORIO



Lorenzo Mattioni - Consigliere Comunale Lega

PREMIO ALL'IMPEGNO PER LA TUTELA AMBIENTALE



Maria Cristina Morbello - Consigliere Comunale Movimento Cinque Stelle

PREMIO MIGLIOR GIOVANE CONSIGLIERE

Nicola Paciotti - Consigliere Comunale Partito Democratico

COMUNE DI TERNI

PREMIO ALL'IMPEGNO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Michele Rossi - Consigliere Comunale Terni Civica

PREMIO ALL'IMPEGNO PER LA SOLIDARIETA’ CIVILE

Federico Brizi – Consigliere Comunale Lega

PREMIO MIGLIOR GIOVANE CONSIGLIERE

Federico Pasculli – Consigliere Comunale Movimento Cinque Stelle



PREMIO ALL'IMPEGNO PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Anna Maria Leonelli – Consigliere Comunale Uniti per Terni